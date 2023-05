Reynaldo Gianecchini aparece com hematoma após gravar série e impressiona os fãs Imagem: reprodução Instagram (@reynaldogianecchini)

Reynaldo Gianecchini surpreendeu a todos com a foto que publicou no Instagram na manhã desta sexta-feira (26).

O ator postou um hematoma fruto das gravações da nova temporada da série ‘Bom Dia, Verônica’, disponível na Netflix. Ele faz o papel do vilão Matias Cordeiro na trama.

Na imagem, Gianecchini, de 50 anos, mostra o braço na altura do cotovelo exibindo o hematoma com a legenda “Tá Tranquilo”.

Veja a publicação:

Fãs comentam sobre seu personagem

Os fãs da série e do ator não perderam a oportunidade de relembrar o personagem.

“Ansiosa para ficar com raiva de você novamente”, escreveu uma pessoa. Um outro perfil disse: Tranquilo demais. Mathias merece, né?”.

Saiba mais sobre o personagem de Reynaldo

De acordo com a revista Quem, Reynaldo Gianecchini interpreta Matias Cordeiro, um líder religioso responsável por um esquema de tráfico humano. Ele também abusa sexualmente de mulheres que tentam ajuda em sua instituição, incluindo sua própria filha, interpretada por Klara Castanho.

‘Tirou até a minha bota’, afirma ator após ser estuprado por animal no set de filmagens

O ator Wagner Santisteban revelou ter sido estuprado durante as gravações do seriado Sandy & Junior. Segundo relato do ator, durante entrevista ao podcast ‘Vênus’, ele precisou ser internado às pressas após ser agredido por um chimpanzé.

Conforme publicado pela Quem, o ator revelou detalhes da experiência traumatizante vivida no set de filmagens da série adolescente.

Na produção, ele vivia o personagem Basílio, um “nerd” que era “a definição de bullying”. No episódio em questão, a história girava em torno da fuga de uma macaca que escapava do circo e ia parar no colégio.

“Era um chimpanzé, um macaco gigante. A macaca chegou com um treinador que tinha cicatrizes. Ela não tinha os dentes, ficava na corrente e estava no cio. Isso mudou tudo”, revela.

“Ela só corria atrás de mim para pegar minha perna. Eu tinha que deixar. Ela passou uma semana correndo atrás de mim e foi ficando com um ódio de mim, porque ela corria todo dia atrás de mim e não sabia porque tava correndo atrás de mim. No final eu tinha que deixar ela pegar minha bota e ‘transar’ com a minha bota”.

