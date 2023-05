Quem é Isabella Mebarak? A sobrinha que herdou não só o talento, mas a sensualidade de Shakira

Shakira tem vivido um grande momento em sua carreira e em sua vida, após passar por meses tempestuosos devido ao seu rompimento com Gerard Piqué. Desde que se mudou para Miami com os filhos, a colombiana parece ter retomado a sua essência, além de conquistar diversos feitos.

A começar pelo fato de que, há algumas semanas, a colombiana foi homenageada com o prêmio Mulher do Ano primeira edição do Billboard’s Latin Women in Music, que aconteceu na Flórida.

Depois disso, Shakira lançou a música ‘Acróstico’, um single em que seus filhos Milan e Sasha participaram cantando e tocando piano ao seu lado. Em menos de 24 horas, o clipe alcançou 2,2 milhões de visualizações no canal oficial de Shakira no YouTube.

Ou seja: o que aparece nas contas da intérprete de ‘Monotonía’ tem visibilidade global, afinal, a colombiana tem mais de 86 milhões de seguidores em sua conta no Instagram. Por isso, a cantora surpreendeu com uma aparição ao lado da sobrinha Isabella Mebarak, que também é artista.

A veia artística é de família

Há poucos dias, Shakira compareceu à galeria Les Couleurs, em Miami, para uma exposição apresentada por sua sobrinha Isabella Mebarak, filha de um de seus nove irmãos, que divide a veia artística com a tia. Na ocasião, a cantora postou uma foto com a artista e a publicação levou os fãs colombianos à loucura.

“Com minha sobrinha Isabella Mebarak, ontem à noite em sua exposição em Miami. Ao fundo, ‘Amerikkkan’, seu trabalho de protesto sobre Black Lives Matter. Um dos meus favoritos!”, escreveu Shakira na legenda da foto.

A publicação alcançou mais de 900 mil curtidas e diversos comentários destacando Shaki, mas também Isabella.

Quem é Isabella Mebarak, a sobrinha de Shakira?

Isabella Mebarak tem atualmente 24 anos e além de ter feito esta exposição em que contou com a presença da sua tia latina, ela também desenhou o famoso moletom retratando um verso da música de Shakira e Bizarrap, Music Sessions #53: “Las Mujeres Ya No Lloran, Las Mujeres Facturan”, na época em que a música estourou em todas as paradas musicais.

Além deste moletom, ela desenhou outras roupas de sua tia, e Shakira já exibiu as peças anteriormente, dando todos os créditos à sobrinha através de seus stories no Instagram.

Mas não é só isso: Isabella Mebarak, além de ter uma variação do nome da própria tia, também herdou sua sensualidade e aqueles looks que só uma loba saberia usar.

Essa característica se tornou uma parte indispensável desse jovem talento. Assim como Shakira, Isabella usa peças justas e bastante reveladoras, às vezes mostra seu talento para dançar através de sua conta no TikTok e compartilha mais de sua arte em sua conta no Instagram.

Leia também: