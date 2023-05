Os gestos do príncipe William com Kate Middleton que entregam a sua “infidelidade”

Kate Middleton e o príncipe William tornaram-se a maior referência da realeza britânica e um exemplo a seguir perante a família que formaram e a lealdade que mantiveram perante a coroa. No entanto, nos últimos meses, a imagem de seu casamento está abalada por rumores sobre o suposto caso do herdeiro do trono com a marqueza Rose Hanbury, causando um declínio de sua imagem.

Mesmo com as especulações, Kate segue se mantendo firme nas suas responsabilidades como a nova princesa de Gales e em cada uma das suas aparições em eventos ostenta o seu sorriso característico com o qual tem cativado os seus seguidores. Agindo do mesmo modo quando está sozinha em algum passeio real ou ao lado de seu marido, para tentar ofuscar o falatório sobre a suposta crise conjulgal.

Gestos de William com Kate Middleton que expõem sua possível infidelidade

Romance zero

Foi a própria Kate Middleton que revelou que o marido não é o último dos românticos durante uma visita oficial ao Kirkgate Market. Na ocasião, uma fã real deu flores à princesa e disse: “Certamente o príncipe te dará rosas no Dia dos Namorados”, ao que Kate respondeu abertamente: “Acho que não”.

Sua resposta gerou inúmeros comentários e muitos garantiram que o príncipe havia perdido o romantismo com ela, atribuindo isso ao relacionamento extraconjugal com Hanbury.

Insultos e maus tratos

Um funcionário anônimo do Palácio de Buckingham teria garantido à revista espanhola Marca que Kate sofre abusos e maus-tratos verbais e psicológicos por parte do príncipe William.

“Kate realmente passou por momentos difíceis ultimamente. A maneira como William a trata é horrível e tem sido muito difícil para ela. Ela é uma pessoa muito forte, mas até ela tem seu ponto de ruptura”, garantiu.

Brigas constantes

Um dos últimos detalhes que se sabe sobre o futuro rei e rainha do Reino Unido, é que o casal tem tido brigas constantes, e que Kate Middleton é a responsável por tenta acalmar as birras do marido.

