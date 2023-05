O que nunca fez com Shakira: assim seria o casamento de Gerard Piqué com Clara Chía

Gerard Piqué não parece se importar com as polêmicas em torno de seu nome após polêmica separação de Shakira, há cerca de um ano atrás. O ex-jogador segue expondo o seu amor pela sua atual companheira, Clara Chía Martí, com quem tinha um caso enquanto ainda estava com a cantora colombiana, tanto que já postou duas fotos ao lado da jovem de 24 anos em seu perfil no Instagram.

Enquanto Shakira segue se dedicando a sua carreira musical após o término, parece que Piqué quer se dedicar apenas a sua relação com Clara Chía, pois mesmo com diversas polêmicas envolvendo o nome de ambos, ele tem procurado manter a calma e viver seu romance ao máximo.

Prova disso foi a viagem para Abu Dhabi, para celebrar o aniversário de Clara, em 19 de abril. Mas, o que a mídia espanhola tem especulado agora é: será que o jogador fará o que nunca fez com Shakira e acabar casando com Clara?

Piqué teria planos de casar-se com Clara Chía Martí

Na última sexta-feira, 19 de maio, o site Vanitatis publicou uma nota dizendo que Clara Chía, foi vista na luxuosa joalheria ‘Rabat’, em Barcelona, onde uma conversa com um dos vendedores do local provocou suspeitas de um possível casamento. Segundo o site, os vendedores teriam sido questionados sobre um anel que havia comprado no passado ao qual Piqué respondeu: “Já estão consertando”.

Se for verdade, estaria acontecendo algo que o ex-jogador nunca teve com Shakira, que havia confessadoem entrevista à CBS em 2020 que o casamento a assusta. “Para dizer a verdade, o casamento me assusta demais. Não quero que ele me veja como a esposa. Prefiro que ele me veja como sua namorada”, acrescentando: “É como um pequeno fruto proibido”.

Assim seria o casamento dos sonhos de Clara Chía com Gerard Piqué

Ao contrário do que muitos possam pensar, o casamento entre Clara Chía e Piqué seria tudo menos um grande evento. Afinal, a namora de Piqué é conhecida pela sua discrição. Clara mantém muitos aspectos de sua vida em sigilo, por isso, acredita-se que seu possível casamento com o ex-jogador de futebol brilharia por isso.

Clara Chía e Piqué

A jornalista espanhola Mónica Vergara foi quem deu mais detalhes sobre o tema, revelando as intenções da namorada de Piqué: “Eles conversaram, sobretudo, sobre como Clara gostaria que fosse seu casamento. Ela em nenhum momento quer que seja um casamento em grande estilo, ela quer que seja algo muito íntimo, privado e familiar, e ela não quer que isso vire notícia”.

