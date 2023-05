“Não quer namorar”: relacionamento dos ex-bbbs Fred e Larissa naufraga

O romance vivido entre os ex participantes do Big Brother Brasil 23 Fred Bruno e Larissa durante o reality da Globo não suportou o teste da vida real e chegou ao fim.

De acordo com notícia do Jornal Extra, o casal teria se afastado por conta da agenda profissional de ambos e a sister vinha reclamando que se sentia muito solitária em São Paulo, para onde mudou recentemente, e isso colaborou com o término definitivo.

Fonte próxima a Fred já alertava que esse romance não teria vida longa, embora os fãs do reality aguardavam ansiosos o anúncio oficial de um namoro. “Fred não quer namorar”, garantiu. Segundo a fonte, o jornalista e apresentador está cuidado do seu filho. “Ele está focado no trabalho e no filho, ainda matando as saudades. E não está disposto a promover essa aproximação da Larissa com a criança, não”, completou.

O jornal adiantou que a personal trainer estaria planejando uma viagem para Santa Catarina, onde pretende visitar sua família e rever os amigos

FRED CONFIRMA FIM DO NAMORO

Em uma publicação feita na manhã desta sexta-feira, o apresentador Fred Bruno confirmou o fim do relacionamento em uma postagem nos stories do seu Instagram.

“Um dos meus maiores compromissos na vida e na internet é o de sempre ser muito sincero e ter o coração aberto com todo mundo que me acompanha.

Desde o início das novas participações no BBB e também aqui fora, vocês puderam acompanhar um relacionamento de muito respeito, parceria e cumplicidade. Dividimos grandes momentos daquele que, com certeza, foi a jornada mais maluca e uma das mais especiais das nossas vidas e isso vai ficar marcado pra sempre.

Aos fãs, só tenho a agradecer por todo o suporte, torcida e carinho.