Nada de repetir look, Aninha usou muitos vestidos em Chocolate com Pimenta

A reprise de Chocolate com Pimenta está em sua fase final, mas ainda há algumas curiosidades sobre a protagonista Ana Francisca (Mariana Ximenes), que vai terminar a novela da tarde ao lado de sua família e dona da fábrica de doces de Ventura.

Um dos segredos da trama envolve o figurino da atriz, que durante boa parte da novela ficou vivendo o luto pela morte do personagem Ludovico (Ary Fontoura), que deixou o elenco depois da primeira fase e deixou toda sua fortuna para Aninha, que decide retornar ao Brasil para se vingar de todos que lhe fizeram passar vergonha durante o tempo da escola.

Chocolate com Pimenta: Ana Francisca (Mariana Ximenes) e Sebastian (Tarcísio Filho) ficam noivos (Renato Rocha Miranda/Globo)

Na fase do luto pelo meninão, Ana Francisca usou mais de quarenta vestidos pretos em Chocolate com Pimenta e a justificativa é simples: a personagem não repetia os looks, já que era muito rica e tinha um guarda-roupa invejado por muitas outras pessoas, como Olga (Priscila Fantin) e Jezebel (Elizabeth Savalla), as principais vilã da trama.

Na época em que a novela foi gravada, o figurino ficou sob a responsabilidade de Lessa de Lacerda, que buscou referências em seu próprio álbum de família para criar os looks e os penteados das personagens.

Chocolate com Pimenta: Após ficar pobre, Ana Francisca (Mariana Ximenes) vai cair em novo golpe (Gianne Carvalho/Globo)

Um dos principais cuidados foi em diferenciar as duas fases da novela, marcando a passagem de tempo, já que boa parte dos atores eram os mesmos e não poderiam parecer ter a mesma idade. Como a trama se passava no início da década de 1920, o comprimento das saias era acima do joelho, por exemplo.

Outra curiosidade é que, no início da trama, Mariana Ximenes usou corpete para achatar os seios, óculos, roupas largas e cabelo de “maria mijona”. Na segunda fase, transformada em viúva glamourosa, ela apareceu de cabelos curtos à la garçonne, com um vestido de corte enviesado, característico do fim da década, lançamento da estilista Madeleine Vionnet.

