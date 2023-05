Focada na dieta: Lexa comemora nova fase pessoal com fotos ousadas

A onda fitness está dominando as redes sociais das famosas. Depois de Jojo Todynho e Paola Carosella falarem sobre um estilo de vida mais saudável, Lexa começou a mostrar em seu perfil oficial como cuidar do corpo e da mente.

Acompanhada pelo nutricionista Isaac Araujo, a famosa também está firme na academia e não deixa de mostrar sempre alguns momentos pegando pesado nos exercícios. Em um post, Lexa chegou a comentar que perdeu 4 kg com uma dieta focada na reeducação alimentar feita pelo irmão dela.

“Tô amando cuidar do meu corpo e da minha alma”, escreveu a funkeira em uma publicação feita nesta semana, nas redes sociais, onde ela aparece de biquíni em três fotos. Vale lembrar que durante a pandemia, a famosa permitiu abusar um pouco da alimentação em meio ao isolamento social e chegou a revelar que na ocasião se faria novas intervenções cirúrgicas.

“Já fiz cirurgias plásticas antes e engordei. Emagreci, agora, sim, naturalmente com alimentação e exercício, mas tenho vontade de fazer outra cirurgia se me der na telha. Tenho uma marquinha [na barriga] que me incomoda também e falo isso porque sou muito clara”, admitiu ela em outra entrevista.

“Fiz uma reeducação de tudo, muda não só alimentação e exercício, mas a cabeça mesmo. Mudei e naturalmente fui gostando, peguei o ritmo. Não que eu seja toda certinha, né? Às vezes, as pessoas acham uns chocolates na minha bolsa”, disse, divertida, à época.

Além disso, Lexa não comenta mais sobre o fim do seu casamento com MC Guimê, que foi eliminado do BBB 23 depois de algumas acusações envolvendo outra participante do reality show da Globo.

A cantora e o rapper, que começaram a namorar em 2015 e casaram três anos depois, em uma cerimônia conduzida pelo padre Fábio de Melo, na Catedral da Sé, em São Paulo. A primeira separação dos famosos aconteceu em 2022, mas eles reataram antes do funkeiro entrar no BBB 23.

