“Faziam chacota”, diz Luana Piovani sobre agressão de Dado Dolabella

Luana Piovani, de 46 anos, relembrou a agressão que sofreu de Dado Dolabella durante entrevista ao ‘Acessíveis Cast’ na última quinta-feira (25).

A atriz comentou sobre a falta de acolhimento na época e disse que foi julgada pelo que viveu.

“Eu fui agredida numa época em que não tinha rede social, hashtag e close maquiado falando ‘mexeu com uma, mexeu com todas’. Eu fui espezinhada, só tive apoio dos meus amigos e da minha família. As pessoas faziam chacota com o que eu tinha vivido”, comentou.

O ex-casal esteve junto entre 2006 e 2008 e em 2014 Dado Dolabella foi condenado pela Lei Maria da Penha por agressão física à namorada e a camareira da atriz.

O ator foi condenado a dois anos e nove meses em regime aberto por danos morais.

Rose di Matteo, viúva de Gugu Liberato, morto em 2019, e mãe de três filhos, briga na Justiça para união estável ser considerada.

O casal conviveu junto por duas décadas, contudo, uma parte da família diz que eles nunca conviveram como marido e mulher.

Durante uma das audiências pela disputa da herança, a mulher foi questiona pelo advogado Dilermando Cigagna se o casal fazia sexo.

A advogada Miriane Ferreira explica, em entrevista à Universa, que manter relação sexual não é necessária paro que a Justiça reconheça o relacionamento.

“Esta pergunta sobre relações sexuais é impertinente porque, além de estar falando sobre a intimidade de um casal, a resposta não mudaria nada”, diz a especialista em Direito da Família.

Contudo, a advogada aconselha às mulheres que estão passando pelo mesmo problema a regularizar a situação. “O povo gosta dessa informalidade conjugal, mas não é bom.”

