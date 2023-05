Esse Trem-bala sai ou não sai? Ana Vilela dá uma prévia de suas fotos no Onlyfans

Se já causou espanto entre seus seguidores ao anunciar que entraria para a plataforma de conteúdo adulto OnlyFans, a cantora Ana Vilela surpreendeu ainda mais com uma prévia no Instagram as fotos que pretende disponibilizar para seus seguidores.

A foto aparece propositalmente borrada, mas é possível ver que ela usa um conjunto de calcinha e sutiã preto e um batom vermelho marcante e posa de costas para o fotógrafo, em frente ao espelho. “Voltei. E dessa vez pra dizer que vai ter g0rd4 no 0nlyf4ns sim!”, diz na postagem.

O anúncio sobre o novo projeto da interprete da música “Trem Bala” foi feito nesta quinta-feira, por meio de seus perfis no Instagram e Twitter. " A vida é trem bala, parceiro”, dizia a postagem da cantora, onde ela aparece fazendo uma pose provocante.

Segundo a rede social da cantora, as fotos ainda não estão à disposição dos fãs. “A partir das 12h”, ela informa na postagem.

A reação dos fãs foi imediata e enquanto alguns dão suporte ao novo projeto da cantora, outros não veem com bons olhos:

“Pelo amor de Deus! Vai com calma que sou cardíaca”, comentou o perfil de uma conhecida marca de lingerie plus size.

“O que motivou você se expor assim na internet? Não é uma crítica, tá? Eu acho incrível elevar nossa auto-estima e ao mesmo tempo influenciar outras pessoas a se amarem da forma que são”, disse outra seguidora.

“Meu acho desnecessário, se expor dessa forma.”

Alguns seguidores da cantora acreditam que seja apenas uma campanha de marketing para lançamento de um novo disco: “Gente.. pra que criticar??? Ficou bem óbvio e subetendido que é alguma música que vai lançar e as fotos tem a ver com isso! Pra queeeeee criticar e julgar? Meu Deus deixa ela fazer o marketing dela!!!!!”, disse.