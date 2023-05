Em tempos nebulosos, Manoel Soares revela como lida com os haters na web

Manoel Soares, apresentador do Papo de Segunda e do Encontro com Patrícia Poeta, esteve na atual edição da São Paulo Fashion Week (SPFW) e acabou falando sobre como consegue blindar os filhos das notícias que saem sobre as polêmicas envolvendo o seu nome nos bastidores da Globo.

Mas o famoso, que conversou com o colunista Lucas Pasin, do Splash, surpreendeu ao revelar que são os herdeiros que fazem um filtro daquilo que ele pode acessar: “Eu sou um cara que eu não acompanho. Meus filhos acompanham e eles fazem a triagem do que eu devo ou não ver, porque eles dizem: ‘Meu pai, você tem tanta coisa para colocar na rua que, se você ficar absorvendo coisa da rua, vai contaminar o que você tem que colocar na rua’”.

Antes de sair do Encontro, Manoel Soares terá que cobrir férias de Patrícia Poeta (Reprodução/Globo)

O jornalista, que deve sair do Encontro com Patrícia Poeta no segundo semestre do ano, também disse que não fica postando nas redes sociais, como Instagram e Twitter. De acordo com ele, neste período, suas páginas oficiais são gerenciadas por uma equipe.

“Então, assim, meu Twitter, se eu preciso dizer alguma coisa, são eles que colocam e negociam comigo. Meu Instagram tem uma equipe que gerenciada por eles é quem coloca. Eu estou ali acompanhando, mas não tanto”, confessou o contratado da TV Globo.

Futuro de Manoel Soares na TV Globo

Após uma sequência de conflitos e o aumento dos boatos de que Patrícia Poeta ficaria sozinha no comando do Encontro, o apresentador Manoel Soares já teria o seu destino traçado pela direção da TV Globo.

Caso a reformulação no matinal seja concluída, o famoso não deve deixar a emissora carioca e pode voltar ao programa É de Casa, onde trabalhou por um longo período. No entanto, de acordo com o colunista Lucas Pasin, do UOL, a mudança não teria sido muito bem recebida pela produção da atração, já que o famoso teria deixando algumas rusgas com algumas pessoas da produção.

Vivendo crise na Globo, Manoel Soares pode deixar o Encontro em julho (Reprodução/Globo)

Além disso, segundo a colunista Mariana Moraes, do Em Off, Thiago Oliveira, que atualmente está entre os apresentadores da atração exibida aos sábados, deixaria o programa e entraria para o time do Encontro, que deve seguir sendo apresentado por Poeta pelos próximos anos.

Manoel Soares também deve seguir no Papo de Segunda, programa que participa no canal fechado GNT. O apresentador foi chamado para uma nova reformulação, que vem dando resultado, e, por isso, ele está de folga do Encontro toda terça-feira, já que não consegue viajar do Rio de Janeiro para São Paulo de madrugada.

