Deslumbrante: Georgina Rodríguez surge com look etéreo no Festival de Cannes; confira (Reprodução/Instagram)

Em um evento com diversas celebridades exalando luxo, Georgina Rodríguez não poderia ter feito diferente. A modelo e influenciadora digital, de 29 anos, surgiu no Festival de Cannes, na França, com uma composição de tirar o fôlego. Para o evento desta sexta-feira (26), a famosa escolheu um vestido dourado com muito brilho, bem como seus acessórios.

Para o cabelo, a modelo decidiu apostar em um rabo de cavalo, que nos registros surgem posicionado em um lado na frente de seu ombro. Na maquiagem, Georgina decidiu investir em algo mais leve, mas com muito ar de elegância.

Os fãs da famosa rasgaram elogios em seu Instagram. Na seção de comentários, escreveram que Georgina estava “impecável” no evento. Confira mais alguns comentários em relação à presença da famosa no festival:

“Deslumbrante.”

“Georgina, uma grande mulher.”

“Princesa? Uma rainha.”

“Não tenho palavras para descrever o quanto te admiro. Você continua assim e que Deus sempre e com certeza vai iluminar você e sua família. Amo você.”

Leia mais:

A caminho do festival

Antes de compartilhar seus registros no Festival de Cannes, Georgina Rodríguez avisou, nesta quinta-feira (25), que estaria a caminho do evento. Com alguns registros em suas redes, diversos fãs da modelo também comentaram sobre sua aparição na França.

Com a legenda “A caminho”, a parceira de Cristiano Ronaldo surge frente a um avião com um look todo de preto, tênis e meia brancos e uma bolsa rosa que contrasta a composição da famosa. “Está maravilhosa”, comentou um dos seguidores no perfil da modelo.

Após publicar o registro, Cristiano Ronaldo deixou uma reação com diversos emojis de coração. O carrossel de imagens já é composto por outro look utilizado pela modelo.

Abaixo você confere alguns comentários deixados na postagem de Georgina Rodríguez:

“Meu Deus, que linda você é.”

“Que espetáculo.”

“Deusa, empoderada, imperatriz.”

“Está divina.”