Chris Hemsworth, ator de ‘Thor’, causa alvoroço nas redes após compartilhar vídeo se exercitando; assista

Aos 39 anos de idade, Chris Hemsworth compartilhou um vídeo em seu Instagram, mostrando sua rotina de treino pesado na academia. Após publicar o registro, nesta quinta-feira (25), o ator da franquia de ‘Thor’, da Marvel Studios, causou um alvoroço dentre seus seguidores.

Seus fãs ficaram impressionados com o físico do artista, que foi avaliado na web enquanto treinava na academia. No vídeo, Chris surge socando um saco de pancadas, fazendo abdominais, agachamentos e outras sessões de exercícios em cortes.

Assista:

Após um dos cortes revelar o físico do ator até demais, os internautas não deixaram de pautar o assunto. “Estão vendo o que eu estou vendo?”, questionou um dos seguidores do famoso.

“Então eles deixaram você ficar com o martelo?”, brincou um deles, associando ao personagem Thor, interpretado pelo famoso.

“Assisti diversas vezes. No último exercício eu posso jurar que vi o martelo do Thor. Esposa sortuda”, brincou outro deles.

