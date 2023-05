Caso Gugu Liberato: Advogada explica se casal precisa fazer sexo para união estável ser considerada

Rose di Matteo, viúva de Gugu Liberato, morto em 2019, e mãe de três filhos, briga na Justiça para união estável ser considerada.

O casal conviveu junto por duas décadas, contudo, uma parte da família diz que eles nunca conviveram como marido e mulher.

Durante uma das audiências pela disputa da herança, a mulher foi questiona pelo advogado Dilermando Cigagna se o casal fazia sexo.

A advogada Miriane Ferreira explica, em entrevista à Universa, que manter relação sexual não é necessária paro que a Justiça reconheça o relacionamento.

LEIA TAMBÉM: ‘Vou mostrar que meu sangue ferve por vocês’, afirma Sidney Magal após passar mal durante show

“Esta pergunta sobre relações sexuais é impertinente porque, além de estar falando sobre a intimidade de um casal, a resposta não mudaria nada”, diz a especialista em Direito da Família.

Contudo, a advogada aconselha às mulheres que estão passando pelo mesmo problema a regularizar a situação. “O povo gosta dessa informalidade conjugal, mas não é bom.”

Mulher tem direito aos bens?

Miriane Ferreira também explica que, mesmo que o casamento não tenha sido oficializado, a mulher ainda tem direito à parte dos bens caso o companheiro venha a falecer ou haja o divórcio, mesmo sem citação no testamento.

“O pré-requisito da união estável é uma união pública contínua, duradoura e com intenção de constituir família. Se essa mulher entra na Justiça e consegue comprovar que estava numa união estável, ela vai ter direito, independente da pessoa ter deixado 100% do patrimônio para outras pessoas. Isso porque, no testamento, você pode dispor de até metade do seu patrimônio. Quando a pessoa esteve em um relacionamento não oficializado, ela está numa comunhão parcial de bens. Ou seja, se a mulher morou junto, não tem nada no papel e o homem morre, ela não é apenas herdeira: tem direito à metade do patrimônio que foi adquirido durante a união”.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Esse Trem-bala sai ou não sai? Ana Vilela dá uma prévia de suas fotos no Onlyfans

⋅ ‘Toma vergonha’: Jojo Todynho mostra qual sua motivação para encarar a academia

⋅ Em tempos nebulosos, Manoel Soares revela como lida com os haters na web