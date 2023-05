Acusada de transar com o padrasto pela própria mãe, Bia Miranda se defendeu após história ser exposta

Jenny Miranda, que é filha de Gretchen e mãe de Bia Miranda, acusou a própria filha de manter relações sexuais com seu ex-marido, alegando que os dois tiveram um caso que foi descoberta enquanto ela estava grávida.

“Eu já fui casada. Eu botava uma roupa e perguntava para ele: ‘está boa essa roupa para sair?’ Aí ela ia lá, se trocava e fazia a mesma pergunta. Eu achava isso normal, até eu engravidar”, contou sobre as suspeitas, em entrevista ao podcast de Lisa Gomes.

Ela relata que durante a gestação começou a ficar em casa e ser ignorada pelos até então marido e Bia que saiam juntos para todos os lugares. Segundo Jenny, ela questionou o ex-marido se ele estava transando com Bia, o que foi negado.

A influencer de 34 anos conta que foi chamada de louca, mas que era nítido que os dois mantinham uma relação íntima.

“Todo mundo via. Eu fui morar no Rio. Lá as pessoas falavam para mim: ‘abre teu olho, só você não vê’. Ela tirava foto só com ele, fazia as coisas só com ele. Se você olhar as fotos comigo e com ele do meu lado, ela não estava sorrindo, mas quando eu não estava, era um sorriso enorme. Tinha alguma coisa que ela queria”, declarou.

Bia se defendeu nas redes sociais e dizendo que Jenny era uma “doente da cabeça”. A ex-fazendeira chamou-a de “mulher”, pois já não se refere a ela como mãe.

Em abril desse ano, Jenny tinha mandado um recado para a filha após não ser convidada para a luxuosa festa de aniversário que ela realizou.

“As pessoas vêm debochar: ‘ai, sua ex-filha te convidou?’. Vocês não têm coração? Acham que sou de ferro? Pessoas mal-amadas que vêm destilar veneno em posts que nada tem a ver com a Bia. Vocês acham que não sofro a distância da minha filha?!”, desabafou.

A genitora ainda mandou uma mensagem de aniversário para a filha, revelando também que está bloqueada nas redes.

“Eu vou aproveitar para mandar um recado para ela, já que eu estou bloqueada. Então, minha filha, Anna Beatryz, eu te dei minha vida. Eu fiz tudo que eu pude por você minha vida inteira, eu deixei de viver pra viver pra você. Infelizmente, hoje você não enxerga isso. Mesmo assim, eu venho aqui te desejar feliz aniversário, que papai do céu te abençoe e te proteja muito. E eu sempre vou estar aqui. Sempre vou estar aqui, eu sempre vou estar aqui de braços abertos para te receber, se um dia você precisar, tá? Já tentei atrás de você, você já sabe disso e você não quis”, disse em seu Instagram.

