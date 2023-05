A dor da decepção da traição: Preta Gil conta o que mudou na sua vida após o divórcio

Preta Gil está usando as redes sociais para se abrir bastante com os seus seguidores. Além de falar sobre seu estado de saúde durante o tratamento que realiza para curar um câncer de intestino, ela também revela como se sente após o divórcio com Rodrigo Godoy, acusado de trair a cantora.

Essa semana, ela falou sobre a dor da decepção da traição em seu Instagram, confirmando os boatos que já eram apontados.

“Mesmo com tantas dores físicas e emocionais, eu não me permito mais não aproveitar a vida. A dor da decepção da traição não pode me paralisar!!!”, declarou.

A filha de Gilberto Gil, também compartilhou que graças ao apoio das pessoas que a amam, ela mantém sua essência feliz e está voltando a sorrir.

“Hoje eu fiz duas coisas que nunca tinha feito, andei de quadriciclo no parque do Ibirapuera e fui ao boliche, foi muito emocionante, ver a mobilização da família para me ver feliz é algo indescritível, quando falo em família estou falando de parentes e amigos. Uns estão mais pra filhos, outros irmãos e até pai e mãe, mas são a família que me escolheu, eles escolheram me e me cuidar e eu aceitei, isso não é algo fácil para mim, eu sempre fui a que escolhi cuidar e hoje permito ser cuidado!!! Essa é uma das maiores lições desse momento em que estou vivendo”, confessou.

Mesmo passando por radioterapia, Preta também escolheu voltar a trabalhar depois de refletir sobre uma conversa que teve com uma enfermeira.

“Semana passada uma das enfermeiras que cuidam de mim no hospital me disse que muita gente vai na hora do almoço do trabalho ate o hospital fazer a radioterapia e volta para trabalhar. Fique com isso na cabeça e conversando com minha psicóloga eu resolvi voltar aos poucos”, compartilhou.

