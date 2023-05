“Vovó Pretinha”: neta Sol aparece para iluminar a manhã de Preta Gil

A cantora Preta Gil, que enfrenta uma batalha contra um câncer de intestino, mais uma vez recebeu uma visita surpresa, desta vez de sua neta Sol de Maria. “O coração da vovó não aguenta”, disse em uma postagem compartilhada com seus seguidores no Instagram.

Sol tem 7 anos e é filha de Francisco Gil e Laura Fernandes, que também foram visitar a cantora.

Preta publicou um vídeo do momento em que a neta entra em seu apartamento e corre para dar-lhe um abraço apertado e ficou emocionada com a visita dos familiares. “Assim o coração da vovó não aguenta!!!! Obrigada Malu e Laura pela surpresa!!! #vovópretinha”, escreveu ela na publicação.

Mais tarde, o filha, e nora e a neta a acompanharam até o hospital onde ela fez mais uma sessão de radioterapia para combater a doença.

TRATAMENTO

Ontem Preta Gil compartilhou novamente detalhes de seu tratamento em São Paulo e disse que faltam cumprir mais 10 sessões de radioterapia. Ela aproveitou ainda para fazer uma espécie de desabafo sobre o momento que está vivendo e sua luta contra o câncer:

“Mais um dia rumo à cura, hoje foi um dia onde por alguns instantes eu coloquei o câncer que estou combatendo em segundo plano e não como protagonista da minha vida, hoje eu me lembrei que eu sou protagonista da minha vida, que sim, estou lutando contra uma doença gravíssima, mas ainda estou viva e posso e devo me permitir vivê-la. Hoje fotografei pra capa de uma revista que nunca tinha feito, quando recebi o convite eu refleti muito e pensei, por que não fazer? Esperar o quê? Vou viver o hoje, que é a única certeza que tenho, não vou esperar eu me curar pra contar minha história, quando eu me curar, e eu sei que vou, será uma outra historia, então sim, eu fiz fotos lindas com uma equipe que respeitou demais o meu tempo e minhas limitações momentâneas, e ficou lindo. Depois de tudo que passei, com tanta dor e decepção, o sentimento de urgência é cada dia mais pulsante! Então vivam também o hoje, o agora!”, disse na postagem.