‘Viciada’: Patrícia Poeta revela qual programa gosta de assistir antes de dormir

Patrícia Poeta acorda cedinho para apresentar o Encontro, mas antes de dormir a famosa mostrou aos seus seguidores qual programa não pode perder. Pelos stories, a apresentadora da Globo mostrou que é “viciada” em Todas as Flores, novela exibida no Globoplay.

Ao zapear os capítulos foi possível ver que Patrícia assistiu todos os 80 episódios disponíveis e chamou uma amiga do Encontro para fazer uma revelação: “Tati Machado…o que é uma pessoa viciada em uma novela. Estava esperando dar dezoito horas para começar a ver os três capítulos de Todas as Flores. Gente, eu vou te contar”, disse a famosa.

Patrícia Poeta aparece escolhendo capítulo de Todas as Flores em casa (Reprodução/@patriciapoeta)

LEIA TAMBÉM: Em Portugal, Gustavo Mioto e Ana Castela não escondem clima de romance

No vídeo, Patrícia Poeta ainda deu uma deixa dos assuntos que devem ser comentados no Encontro desta quinta-feira (25): “Vou assistir aqui e amanhã temos muito que conversar, hein”, afirmou a contratada da TV Globo.

Todas as Flores chega à reta final no Globoplay

O público já pode acompanhar os capítulos finais da novela Todas as Flores. Nesta quarta-feira (24) foram disponibilizados os três primeiros capítulos do bloco final da trama e vai responder à pergunta sobre o que acontece a Zoé (Regina Casé) e Galo (Jackson Antunes) depois que Humberto (Fabio Assunção) descobriu o esconderijo deles em Angra dos Reis.

“Todas as Flores” bate recordes de audiência com a estreia da segunda parte no Globoplay (Foto: Divulgação/Globo)

As emoções continuam no penúltimo episódio, que chega ao catálogo no dia 30 de maio, às 18 horas, horário dito por Patrícia Poeta. Já o encerramento da obra criada e escrita por João Emanuel Carneiro com direção artística de Carlos Araujo está programada para o dia 01 de junho, também às 18 horas.

Além do Globoplay, a expectativa é de que a segunda novela inédita da plataforma de streaming chegue também na grade de programação da Globo, que no ano passado exibiu uma versão especial de Verdades Secretas 2, de Walcyr Carrasco.

LEIA TAMBÉM: Chocolate com Pimenta: Jezebel terá que se humilhar na novela da tarde; relembre