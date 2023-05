“Vai passar”, diz noivo de Simony ao carregá-la nos braços em sua casa

A cantora Simony, que passa por um severo tratamento contra um câncer no intestino, compartilhou um vídeo em seu Instagram onde aparece sendo carregada no colo por seu noivo, o cantor Felipe Rodriguez.

Na imagem ela aparece sorrindo no colo do noivo enquanto ele caminha por um corredor até colocá-la no chão na sala. “Parabéns pra nós. Não tem sido fácil eu sei. Que bom que existe amor de verdade. Gratidão. Vejo o quanto nossa história nosso amor inspira te amo feliz nós @feliperodriguezcantor”, disse Simony em sua postagem.

Em resposta, Felipe transmite tranquilidade e companheirismo, com uma frase de otimosmo. “Vai passar, é só uma fase prometo! “, disse. Nos comentários, ele garante que passarão por tudo juntos. “Te amo muito, de mãos dadas, de cabeça erguida e com muita fé iniciamos essa fase e assim finalizaremos ela! Jesus na frente”, finalizou.

Na semana passada Simony esteve internada para passar pela quimioterapia e imunoterapia e deve ainda enfrentar muitas semanas de tratamento contra o câncer, que foi detectado em agosto do ano passado, foi tratado e voltou a ser detectado em abril.

Na quinta-feira da semana passada ela teve alta hospitalar, após passar uns dias internada, e comemorou a volta para casa:

“Gratidão Deus por estar voltando para casa. Um dia de cada vez”, disse em postagem no Instagram, com uma foto onde usa um par de óculos escuro e um pano sobre os cabelos.

Simony também desabafou sobre a doença e o pesado tratamento pelo qual está passando. “A Luta é diária, não menstruo mais, sinto dores nas articulações, irritabilidade e calorões, tempos difíceis sim, mas aprendi a transformar a DOR em FORÇA e a SUPERAÇÃO a minha maior MOTIVAÇÃO”, postou em suas redes.