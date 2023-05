Por que hoje é considerado o ‘Dia da Toalha’?

Se você é um nerd preparado, muito provavelmente você sempre anda com uma toalha na bolsa, um dos objetos mais úteis em uma viagem. Mas se você não tem esse hábito, comece a fazer agora!

Hoje, dia 25 de maio, é comemorado o ‘Dia do Orgulho Nerd’, também chamado de ‘Dia da Toalha’. Mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Confira a explicação a seguir.

Douglas Adams é autor de ‘O Guia do Mochileiro das Galáxias’, uma das séries de ficção mais aclamadas pelos nerds e geeks. De acordo com Adams, a toalha é um dos itens mais úteis para um mochileiro interestelar, pelo menos na ‘trilogia de cinco livros’. como ele mesmo denota.

O autor morreu em 11 de maio de 2001 e os fãs começaram a pensar em uma forma de homenageá-lo. Dessa forma, foi escolhido o dia 25 de maio, duas semanas após a sua morte, e a toalha, objeto de fascínio, para se lembrar de Douglas.

As comemorações ganharam ainda mais força pelo fato da data coincidir com a primeira exibição do filme ‘Star Wars’, outra saga aclamada pelos nerds, nos cinemas dos Estados Unidos, em 25 de maio de 1977.

Se você não conhece a obra de Douglas Adams, confira a seguir 10 frases icônicas de seus livros.

Meu universo é meus olhos e meus ouvidos. Todo o resto é boato;

O tempo é uma ilusão. A hora do almoço é uma ilusão maior ainda;

Há algumas pessoas que você gosta de imediato, algumas que você acha que pode aprender a gostar na plenitude do tempo, e algumas que você simplesmente quer empurrar para longe com uma vara afiada;

Eu me recuso em responder essa pergunta baseado na premissa de não saber a resposta;

É um erro acreditar que é possível resolver qualquer problema importante usando batatas;

Eu prefiro ser feliz do que estar certo;

Uma pessoa nunca está sozinha com um pato de borracha;

Não acredite em tudo que lê na internet. Exceto isso. Bem, incluindo isso, eu acho;

Eu posso não ter ido onde gostaria, mas acho que cheguei onde deveria;

Não entre em pânico!

