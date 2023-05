Patrícia Poeta é criticada ao relembrarem entrevista com Ronaldo explicando problema com travestis

O Twitter mais uma vez relembrou momentos da TV brasileira e dessa vez criticas a apresentadora Patrícia Poeta foram apontadas essa semana.

Ana Flor, travesti, pedagoga e mestranda em Educação na USP, que usa seu perfil na rede social para falar sobre gênero, política e educação, foi quem relembrou a postura da apresentadora em uma entrevista realizada há 15 anos.

Trata-se da conversa que Patrícia teve com Ronaldo Fenômeno quando ele foi acusado de não ter pago por serviços sexuais oferecidos em um motel do Rio de Janeiro. O conflito com as travestis se tornou assunto no mundo todo e até hoje o jogador explica o ocorrido, justificando-se alegando problemas com álcool e uma situação difícil pela qual passava.

“Patrícia Poeta, do alto do seu desconhecimento sobre respeito para com as travestis, faz uma fala recorrente no meio jornalístico: “o Andréia”. Pra mim, esse sempre foi um ponto muito curioso e interessante, apesar de transfóbico. Se o nome dela é Andréia, por qual motivo a Patrícia está usando o pronome errado?”, escreveu Ana.

A pesquisadora lembrou que tinha 11 anos quando isso aconteceu e que até hoje a mesma história é contada, sempre tentando criminalizar os motivos do jogador se relacionar com travestis.

“Arrependimento. Vergonha. Tristeza. Heterossexual. Erro. Difícil. Perdão. Ofensa. Bebida. Estupido. Para além disso: assistam a entrevista completa e percebam as perguntas que são feitas pela Patrícia. Dentre elas, se Ronaldo usou droga naquela noite”, aponta.

Veja o vídeo da entrevista de Patrícia Poeta e Ronaldo a seguir:

Futebol e travestis, duas coisas que caminhavam juntas - ainda que por muitas vezes às escondidas - estavam nos holofotes da maior emissora de televisão do Brasil.



Ronaldo se recuperava da lesão no joelho que sofreu em campo, um dos melhores jogadores do mundo. — Ana Flor 🧜🏽‍♀️ (@Tdetravesti) May 24, 2023

Ana estudou a entrevista a fundo e afirma que acredita ela contribuiu para a transfobia no Brasil. Ela também relembrou que em 2021, ao participar do programa “Conversa com Bial”, Ronaldo é perguntado pela “situação com as travestis” e as travestis são tratadas diversas vezes no masculino.