O mistério de Vai na Fé: Sumiço de Cristal deixa fãs da novela inquietos

Em Vai na Fé, novela das sete horas da Globo, Cristal era apenas uma personagem secundária, mas parece que o sumiço dela na trama deixou alguns órfãos, que questionaram o motivo dela ter desaparecido repentinamente.

Porém, segundo a atriz Luiza Loroza, a antiga recepcionista do refúgio de Fábio (Zé Carlos Cardoso) e Dora (Cláudia Ohana) pode voltar, já que ela está fazendo uma viagem.

“Tenho recebido muitas mensagens nos últimos dias perguntando ‘cadê a Cristal?’. E sobre isso lhes digo duas coisas: fico muito feliz que a pequena passagem da nossa hareboa preferida tenha marcado vocês, e a outra é que Cristal deve estar numa viagem intensa no retiro pra onde foi na floresta”, afirmou a atriz.

O maior mistério de #vainafé



O QUE ACONTECEU COM CRISTAL??? FOI COM DEUS!!! pic.twitter.com/gk9GzFlxAi — Eric Carraro (@carraro_eric) May 23, 2023

Parte da história de Vai na Fé desde o início da novela da Globo, Cristal foi sumindo aos poucos, mas antes disso ela teve um breve relacionamento com Lui (José Loreto), que fez uma visita ao refúgio e acabou transando com a recepcionista.

Depois disso, Cristal foi substituída por Jade (Eloise Yamashita), que começa também a ganhar destaque na novela. No capítulo desta quarta-feira (25), o cantor voltou ao refúgio Lumiar e conheceu a nova recepcionista, por quem ficou encantado.

Ainda bem que não foi só eu que sentir falta dela, cristal era tão legal #VaiNaFe https://t.co/boiNXKWryW — david (@edusantosofi) May 22, 2023

Em uma das cenas, eles estão em uma sessão de massagem para liberar as energias acumuladas e vão se beijar, mas Sol (Sheron Menezzes) chega e atrapalha o clima de romance.

A protagonista de Vai na Fé chega ao local com toda a equipe do músico, deixando o personagem de José Loreto chocado e um pouco desanimado. Depois, Lui tenta se explicar para a amada: “Desculpa, eu não sabia que você vinha”, disse ele.

Jade, percebendo que o clima fica tenso, dá uma desculpa: “Não precisa ficar com ciúmes. A gente estava só dispersando as energias represadas do Lui”, afirma a recepcionista, que ouve um “eu não estava com ciúmes”.

