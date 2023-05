Linha Direta: Este crime virtual será abordado no programa desta semana

Depois de levar ao Linha Direta os casos Eloá e Henry Borel, Pedro Bial vai reconstruir, nesta quinta-feira (25) ,o Golpe dos Nudes, que foi idealizado por uma quadrilha da região Sul do Brasil.

Durante o programa, que vai ao ar logo após Cine Holliúdy, o jornalista vai entrevistar pessoas para tentar entender o passo a passo do crime que chocou o país ao extorquir dezenas de pessoas.

No golpe criado, criminosos entravam em contato com as vítimas através de perfis falsos nas redes sociais. Depois de estabelecer uma relação mais íntima com a vítima, a suposta mulher enviava nudes por aplicativos de mensagens.

Linha Direta: Pai de Henry Borel foi entrevistado por Pedro Bial (Reprodução/Globo)

Após o envio das primeiras imagens, os criminosos entravam em ação, com ameaças de extorsão a vítima, geralmente casada ou comprometida, e alegavam que as imagens recebidas eram de uma menor de idade. Com a promessa de não denunciar nem envolver a polícia, a quadrilha exigia o pagamento em dinheiro em troca de não expor a situação.

Os golpistas então se passavam por adolescentes, por familiares da suposta menor de idade com quem a vítima teria trocado mensagens pelas redes sociais, e até mesmo por policiais.

Além disso, cenários simulando delegacia eram criados para maior veracidade ao golpe. Nos vídeos, criminosos atuavam como supostos delegados para pressionar a transferência de valores em um esquema que chegou a movimentar milhões de reais em ações comandadas de dentro de presídios de segurança máxima do Rio Grande do Sul.

No cenário do Linha Direta, Pedro Bial entrevistas pessoas que forams envolvidas nos casos apresentados no programa (Fabio Rocha/Fábio Rocha/Globo)

O programa traz ainda alertas sobre como se proteger do golpe dos nudes, que viralizou e ainda é aplicado em todo o Brasil, e pede ajuda do público para localizar, através do telefone 181, Giliane Lindsai da Silva Abreu, uma das principais integrantes do grupo, que segue foragida da justiça desde 2021.

A audiência do Linha Direta melhorou

A última edição do Linha Direta, exibido na quinta-feira (18), foi um sucesso. Depois de uma estreia mais ou menos, o programa apresentado por Pedro Bial conseguiu empolgar o público com os detalhes inéditos da morte de Henry Borel, que tinha quatro anos.

Cheio de polêmicas, o programa, que atingiu 12,2 pontos na Grande São Paulo, segundo dados do Kantar Ibope, chegou a bater picos de 14,2 pontos. Além disso, o Linha Direta virou um dos assuntos mais comentados durante a madrugada de sexta-feira (19).

