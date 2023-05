Kate Middleton está focada no futuro e revelou o que fará quando se tornar rainha

Após a coroação do rei Charles III e da rainha Camilla, que aconteceu no início deste mês, Kate Middleton e o príncipe William, começarão a fazer planos para quando chegar a ver deles de assumir a coroa - já que William é o próximo na linha de sucessão.

Agora, oficialmente como príncipe e princesa de Gales, ambos passaram a assumir a responsabilidade por algumas atividades que o rei e a rainha não podem cumprir, e Kate Middleton já revelou a primeira coisa que fará quando se tornar rainha.

Saiba o que Kate Middleton fará quando for coroada

A esposa do príncipe William conquistou os fãs da realeza com a sua personalidade serena, seus gestos de humildade e a responsabilidade que assumiu em torno da saúde mental e da primeira infância.

Recentemente, Kate participou do Chelsea Flower Show, onde participou de um piquenique com um grupo de crianças do ensino fundamental para ajudá-las a nomear e desenhar insetos como parte de uma atividade, além de falar sobre seu trabalho como membro da realeza.

Segundo o The Mirror, a princesa de Gales mencionou que “ela tem que trabalhar muito” por fazer parte da monarquia britânica. E, quando um garotinho chamado Saron Fikremariam, perguntou mais sobre seu trabalho e seu futuro, quando se tornar rainha do Reino Unido, Kate não hesitou em responder os seus planos com o marido para assumir o trono.

“Perguntei a ela qual é a primeira coisa que ela fará quando se tornar rainha e ela disse que ajudará as crianças”, disse Saron, segundo o jornal britânico.

Durante o passeio, Kate também foi questionada por um grupo de estudantes se ela poderia autografar os seus desenhos, mas a realeza teve que recusar educadamente porque ela estaria quebrando uma regra muito importante - que está fora de seu controle.

“Não consigo escrever meu nome”, disse a princesa real, de acordo com a revista People. “Mas eu sei desenhar”, continuou, desenhando uma flor, uma árvore e um lago para três alunos

