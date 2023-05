Juliette revela como faz para ficar com crushes quando a mãe está em casa e fala sobre vida amorosa

Sem papas na língua, a ex-participante e vencedora do BBB 21, Juliette, participou do podcast do UOL Universa e abriu detalhes de sua vida pessoal e como é lidar com a fama. No bate-papo, a famosa contou ainda como faz para lidar com os crushes quando a mãe está em casa.

“Tenho que dizer ‘mãe, não sai do quarto’. Se for um paquera legal, apresento mesmo”, brincou a artista que tem se destacado no cenário musical.

Reforçando que atualmente segue solteira, Juliette explicou o que dificulta encontrar alguém especial para manter um relacionamento. “Ninguém está disposto a se despir assim. Tem que ter muita coragem para aceitar o ônus e o bônus e estar muito bem resolvido com suas trevas para que você deixe as pessoas enxergarem”, explicou.

“Sou uma mulher f*da”

Durante a conversa, a cantora revelou também que quando tem interesse por alguém no Instagram, ela envia mensagem através do direct. “Sigo e mando, bem linda. Digo que sou eu, e eles dizem ‘fala pelo áudio’. Os caras me respeitam muito. Odeio isso, não se comportem comigo. A maioria corre, tem medo. Eu sei que sou uma mulher f*da, mas não é só isso. O entorno é muito pesado, uma exposição”, disse.

Desilusão amorosa de Juliette

Assim como outras pessoas, Juliette revelou no podcast que passou por uma desilusão amorosa recentemente. “Me apaixono, amo, mas não sou muito romântica. Nunca tinha sofrido por amor até recentemente. Doeu, falei ‘como dói, e dói muito’. Eu não sabia que doía tanto. É uma dor física. Está passando, carregando”, finalizou.

Quer ver o bate-papo completo? Assista abaixo ao vídeo divulgado no YouTube. (Caso não consiga visualizá-lo, não se preocupe e basta que acesse o link).

