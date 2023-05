‘Horroroso’: Patrícia Poeta aparece ‘irreconhecível’ nos bastidores da Globo

Antes do Encontro, Patrícia Poeta faz nebulização nos corredores da Globo (Reprodução/Globo)

Quem acompanhou o Encontro desta quinta-feira (25) não imagina o que Patrícia Poeta fez nos bastidores do programa, que é gravado nos estúdios da Globo, em São Paulo . De roupão, a apresentadora resolveu mostrar um pouco dos preparativos antes de tudo começar.

Pelos stories do Instagram, a famosa apareceu tomando uma xícara de café e também usando um equipamento para melhorar os sintomas do ar seco da capital paulista: “Bom dia, bom dia, bom dia…cafézinho. Bom dia São Paulo e aqui, olha, fazendo nebulização. Com esse tempo seco, horroroso, só fazendo nebulização quando a gente acorda. Gente, não parece filme de ficção, filme de suspense ou terror”.

Em seguida, nos corredores da Globo, Patrícia Poeta, continua mostrando aos seguidores tudo que acontece antes do programa entrar no ar e dá bom dia para os colegas de Encontro: “Olha a galera aqui. Os meus colegas madrugadores”, brincou ela.

Patrícia Poeta aparece com nebulizador nos corredores da Globo (Reprodução/@patriciapoeta)

Patrícia também para para conversar com Marília, uma das funcionárias da Globo São Paulo, e pergunta como ela se sente “mais experiente”, mostrando que a colega fez aniversário. A famosa aproveitou para mostrar a maquiagem da anônima.

LEIA TAMBÉM: ‘Viciada’: Patrícia Poeta revela qual programa gosta de assistir antes de dormir

Ainda usando o nebulizador, Patrícia Poeta entrou no camarim para fazer a maquiagem e, em seguida, trocar de roupa. Nesta quinta-feira (25), a jornalista optou por um macacão jeans que estava por cima de uma camisa branca. Ela também ficou com os cabelos presos para comandar o Encontro ao vivo.

Patrícia Poeta conversa sobre saúde no Encontro (Reprodução/Globo)

O ator Fúlvio Stefanini também esteve no programa e falou que foi parar na UTI em 2020 por causa de uma bactéria: Eu não conseguia me mexer. Meu filho tentou me ajudar a deitar, mas a dor foi aumentando muito.

No programa, o ator falou que foi parar no hospital e teve a sensação de que iria morrer: “Fiquei quatro dias na UTI e depois de muitos exames foi descoberto que foi uma infecção que habita na nossa pele, todos nós temos. Mas, com a imunidade baixa ela pode entrar na corrente sanguínea”, lembrou o famoso.

LEIA TAMBÉM: ‘É golpe’: Advogada de Jojo Todynho é usada em novo golpe nas redes sociais