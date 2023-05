“Fui parar na UTI”: ator Fulvio Stefanini relembra hospitalização e disse que pensou que iria morrer

Convidado do programa ‘Encontro’ desta quinta-feira, o ator Fulvio Stefanini, de 83 anos, revelou aos telespectadores que teve uma grave infecção bacteriana em 2020 e ficou 16 dias internado em estado grave. “Tive uma sensação de que eu ia morrer”, disse aos apresentadores Patrícia Poeta e Manoel Soares.

Stefanini disse que os médicos disseram que a responsável pela infecção era a bactéria Staphylococcus aureus, que vive na pele e todas as pessoas têm. " Só que se você tiver com a imunidade baixa, ela pode entrar na sua circulação e foi o que aconteceu comigo”, disse.

Ele disse que estava em casa quando começou a passar mal e pediu que o filho o levasse ao hospital com urgência. “Se eu tivesse demorado mais, se tivesse retardado um pouco mais a minha ida ao hospital, talvez eu não estivesse aqui”, contou o ator.

Fulvio disse que passou vários dias no hospital, mas não tem memória desse tempo.”Eu sei que eu fui para a UTI, depois eu fiquei sabendo. Mas eu não lembrava de nada. Me levaram para um apartamento antes da UTI e eu não lembro do apartamento, não lembro quem me atendeu, nada”, afirmou.

Questionado como a bactéria entrou em sua corrente sanguínea, o ator disse acreditar que tenha sido por uma ferida que ele tinha no cotovelo, que ele costumava tirar a casquinha com a unha.

No final das contas, ele passou 16 dias internado e tomando antibióticos fortes, e mesmo após receber alta teve que continuar o tratamento com ajuda de home care.