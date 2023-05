‘É golpe’: Advogada de Jojo Todynho é usada em novo golpe nas redes sociais

Nathália Azevedo, advogada de Jojo Todynho, sempre que pode aparece ao lado da famosa em stories e também para comentar algum processo envolvendo a artista. Mas, desta vez, o nome da profissional acabou sendo envolvido em um golpe virtual.

Em meio aos desfiles da São Paulo Fashion Week (SPFW), a vencedora do reality show A Fazenda 12 alertou os seus seguidores que clonaram a foto da advogada para fazer maldade: “Estão usando a foto da Nathália para fazer golpe. Dizem que está vendendo um carro aqui em São Paulo, é golpe, pelo amor de Deus”, começou Jojo.

Em seguida, a famosa contou como acha que conseguiram a foto da advogada: “Eu brincando, quando eu estava mostrando a foto da carteirinha dela, alguém printou na maldade e está se passando por ela. Manda a foto da carteirinha. Isso é mentira, é golpe”.

Jojo Todynho ainda disse aos seus seguidores que Nathália Azevedo não está vendendo nada e nem mora em São Paulo: “Algumas pessoas chegaram até a ir na loja. Gente, a Natália não está vendendo nada e nem é de São Paulo”.

LEIA TAMBÉM: ‘Viciada’: Patrícia Poeta revela qual programa gosta de assistir antes de dormir

Depois deste desabafo, Jojo Todynho apareceu nos bastidores da Semana de Moda de São Paulo, onde desfilou pela segunda vez. Porém, para chegar a tempo na capital paulista, a famosa pegou uma carona diferente. Desta vez, Jojo não viajou de carro e nem avião, mas de caminhão.

Advogada de Jojo Todynho proibiu vídeo do SBT (Reprodução/@jojotodynho)

Mas, ao chegar na cabeleireira, ela disse que estava pronta para mais uma passarela: “Não importa como, mas cheguei. Mais um ano de São Paulo Fashion Week (SPFW). Eu vou desfilar pelo Isaac Silva”, disse a cantora, que estreou na edição de 2022.

No desfile de novembro, durante a 54ª edição da São Paulo Fashion Week (SPFW),a famosa apareceu com um look cheio de cor e curtinho. Na passarela, Jojo Todynho estava com um vestido justo, que unia as cores verde, rosa e marrom.

LEIA TAMBÉM: Em Portugal, Gustavo Mioto e Ana Castela não escondem clima de romance