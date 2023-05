Deolane Bezerra publica decisão em que Justiça determina ao Google desvinculação do termo ‘bafuda’

No final da manhã desta quinta-feira (25), a influenciadora e advogada Deolane Bezerra publicou em seu Instagram o documento em que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) solicita a desvinculação do termo ‘bafuda’ à sua imagem no Google.

A decisão foi decretada na última segunda-feira (22) e solicita que a empresa cumpra a determinação em até cinco dias, contados a partir da data do documento.

Dra. Deolane publicou uma foto da decisão e escreveu “Dra. Adélia Soares zica”.

O documento diz:

“[...] Todavia, a automática exibição da imagem da autora quando o termo “bafuda” é objeto de pesquisa parece representar abuso e indevida exposição da intimidade da parte. Destarte, DEFIRO a tutela de urgência para determinar que o réu, em cinco dias a contar da intimidação desta, não mais efetue a automática vinculação da imagem da autora e da descrição de sua pessoa à pesquisa da palavra “bafuda” em sua ferramenta de busca.”

O pedido pela retirada havia sido feito no começo de maio, tomando a internet em pouco tempo.

A associação pejorativa aconteceu após Deborah Albuquerque utilizar o termo durante participação das duas no reality A Fazenda 14, em 2022, exibido pela Record.

Deolane Bezerra aparece em clipe de Gabi Martins

Recém-solteira após suposta traição, a ex-BBB Gabi Martins resolveu imitar a Shakira e lançar uma música com indiretas ao seu ex.

A cantora não poupou referências e convidou diversas celebridades para participar do clipe, entre elas Léo Dias, Deolane Bezerra, Jojo Toddynho e um sósia do ex.

