Do passado de abusos para viver como uma princesa: o luxuoso castelo onde Tina Turner viveu seus últimos dias

A lendária cantora Anna Mae Bullock, mundialmente conhecida como “Tina Turner”, faleceu no último dia 24 de maio na sua residência em Zurique, na Suíça, onde vivia com seu marido, Erwin Bach, tendo a paz que demorou muito tempo para encontrar depois de viver alguns dos momentos mais sombrios ao lado de primeiro marido, o pioneiro do rock n ‘roll Ike Turner.

Tratamento cruel, surras, violações e insultos, Tina Turner sofreu muito durante seu casamento com o também músico, que durou de 1986 a 1978, quando tomou coragem e fugiu para sempre desta relação tormentosa, para nunca mais falar com ele e, inclusive, ganhar uma batalha legal para poder continuar usando seu sobrenome profissionalmente, nome que Ike tinha criado para ela.

Apesar da reviravolta em sua vida e a promessa de dias melhores, as tragédias não pararam de acontecer em sua vida, surpreendendo-a em 2018, com o falecimento de seu primogênito Craig Raymond, que se matou com um tiro na cabeça. Em 2022 sofreu um novo golp, com a partida de seu outro filho, Ronnie Turner, que foi diagnosticado com câncer.

Ele encontrou uma segunda chance no amor com Erwin Bach.

Um ano antes de conhecer a pessoa que seria o amor da sua vida, quando ainda tinha 46 anos, a vencedora de oito prêmios Grammy comentou: “Nunca tive uma relação verdadeira. Nem uma”, e acrescentou “Meu coração foi partido milhões de vezes. Por que ninguém consegue ver a beleza na mulher que sou?”. Mais tarde ela conheceria o empresário Erwin Bach, que, em sua profunda devoção, foi o doador de um rim para a lendária cantora nascida em 26 de novembro de 1939.

O marido, 16 anos mais jovem que a cantora, era um empresário da indústria musical que dirigia a EMI, a gravadora de bandas como Queen, Pink Floyd, Radiohead e Paul McCartney.

Ambos encontraram no outro o amor que tanto haviam buscado, um romance maduro que foi selado em 2013 com um casamento e posteriormente, sua mudança para um castelo na Suíça onde ela disse: “Então eu subi no avião, respirei fundo e disse: ‘Acabou’, mas fico feliz que tenha acabado. Estava cansada de cantar e de fazer todos felizes. É isso que eu realmente sempre fiz na minha vida”. Isso foi dito depois de concluir sua turnê de 50 anos de carreira.

Tina Turner encontrou a paz em um castelo em Zurique, na Suíça

Após viver uma vida turbulenta, onde a mistura de sua poderosa voz se unia aos abusos de seu ex-marido, ela não só encontrou a paz na Suíça e o amor em Erwin Bach, mas também se mostrou como uma fiel seguidora do budismo.

Após a dura notícia da perda de uma lenda na música, o portão do seu castelo foi preenchido com flores, velas e mensagens de condolências para Tina Turner, um lugar que brilhava com uma placa colocada fora onde se lia: "Antes das 12 não ligue para o interfone nem faça entregas, obrigado." o que confirmava seu estilo de vida pacífico.

Este enorme lugar, com mais de 100 anos de história, possui 24 mil metros quadrados e custou aproximadamente 76 milhões de dólares, tendo como vizinho nada mais, nada menos que Roger Federer.

A propriedade possui uma bela vista para o lago, que talvez fosse uma das coisas favoritas de Tina Turner, que disse: “Aqui me sinto em casa. Se estou no Lago de Zurique, na casa que tenho, me sinto serena. Realmente tenho tudo aqui.”. O castelo também conta com 10 edificações, um tanque, piscina e é atravessado por um ribeirão.