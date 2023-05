Cristiano Ronaldo reage a registro de Georgina Rodríguez em Instagram e web comenta: ‘Está maravilhosa’

Georgina Rodríguez surpreendeu seus fãs mais uma vez nas redes sociais, após compartilhar um registro nesta quinta-feira (25). A modelo, de 29 anos, chamou a atenção ao registrar uma foto para os quase 50 milhões de seguidores no Instagram.

Com a legenda “A caminho”, a parceira de Cristiano Ronaldo surge frente a um avião com um look todo de preto, tênis e meia brancos e uma bolsa rosa que contrasta a composição da famosa. “Está maravilhosa”, comentou um dos seguidores da modelo.

Georgina se prepara para mais um dia de Festival de Cannes, que ocorre na França durante essa semana. Em sua segunda publicação, Cristiano Ronaldo deixou uma reação com diversos emojis de coração. O carrossel de imagens já é composto por outro look utilizado pela modelo.

Abaixo você confere alguns comentários deixados na postagem de Georgina Rodríguez:

“Meu Deus, que linda você é.”

“Que espetáculo.”

“Deusa, empoderada, imperatriz.”

“Está divina.”

Leia mais:

Georgina Rodríguez mostra que tem gingado

Georgina Rodríguez iniciou algumas aulinhas de dança recentemente e tem mostrado detalhes aos fãs. A modelo, de 29 anos de idade, compartilhou mais um registro em suas redes sociais, nesta quarta-feira (24), em que surge demonstrando seus passos em uma novo ritmo.

Georgina Rodríguez, parceira de Cristiano Ronaldo, se empenha em bachata e mostra todo seu gingado de salto alto (Reprodução/Instagram)

A parceira de Cristiano Ronaldo publicou um story no Instagram em que se dedica à bachata usando sandália de salto alto, ao lado de sua professora, com os passos. O estilo de dança é originalmente da República Dominicana e tem se popularizado cada vez mais.

Além da bachata, a modelo também entrou para as aulas de twerk, um rebolado derivado de raízes do hip-hop e funk.

A famosa se dedicou a aprender os passos recentemente e tem encantado os seguidores com a nova atividade. Desde então, compartilha o desenvolvimento com seus quase 50 milhões de seguidores nas redes sociais.

Já na última terça-feira (23), a influenciadora digital também não poupou registros de sua prática. Acompanhada de professores, a modelo se mostrou empenhada por mais uma vez, além de explorar todo seu gingado por meio das atividades.