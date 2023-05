Chocolate com Pimenta: Jezebel terá que se humilhar na novela da tarde; relembre

Por essa ninguém esperava, nos próximos capítulos da reprise de Chocolate com Pimenta, Jezebel (Elizabeth Savala) estará sofrendo com a crise vivida pela fábrica de chocolates de Ventura e terá que implorar pelo retorno de Margarido (Osmar Prado), que dá uma resposta surpreendente.

Em cenas da novela, as ideias mirabolantes de Lael (Sérgio Fonta), o novo confeiteiro contratado pela vilã, não dão certo e Roseli (Rosane Gofmann) alerta que a empresa está passando por um período muito complicado, deixando de vender muitos bombons. Sem contar ainda que os doces criados por Ana Francisca (Mariana Ximenes) começam a fazer sucesso nas ruas da cidade.

Chocolate com Pimenta: Margarido e Jezebel na fábrica de chocolates de Ventura (Renato Rocha Miranda/Globo)

Em pânico, Jezebel não terá muitas alternativas para salvar os lucros da fábrica de chocolates, que sofre ainda com clientes cancelando os pedidos feitos para a Páscoa. Diante do caos, Roseli sugere que Jezebel converse com Margarido, que é tio da protagonista de Chocolate com Pimenta, e foi demitido.

Sabendo que não tem solução melhor, Jezebel engole o seu orgulho e vai conversar com o cozinheiro, que foi humilhado no passado, mas decide ouvir a proposta da irmã de Ludovico (Ary Fontoura). O veterano, no entanto, apenas escuta e decide dar uma resposta a altura.

Chocolate com Pimenta: Márcia (Drica Moraes) ajuda Ana Francisca (Mariana Ximenes) na compra de produtos para fazer bombom (Renato Rocha Miranda/Globo)

Na cena, ele diz para Jezebel guardar o dinheiro, pois agora ele não quer mais trabalhar na fábrica, deixando ela desesperada. O tio de Ana Francisca ainda expulsa a vilã do sítio da família.

Por fim, a megera da novela Chocolate com Pimenta, que deve chegar ao fim em breve, decide reduzir os preços dos chocolates e exige que Lael volte a produzir as receitas e os formatos tradicionais dos bombons, deixando o chef bastante contrariado com a situação.

