Ícone da moda, a apresentadora Sabrina Sato causou alvoroço em desfile do São Paulo Fashion Week (SPFW 2023) nesta quinta-feira (25).

Ao chegar ao evento em SP, ela causou aquele alvoroço entre fotógrafos, jornalistas e convidados, como detalhado pelo site gshow.

Após separação e com look babado, Sabrina Sato causa alvoroço em evento e afirma: ‘Feliz solteira, feliz me curtindo’

Curtindo o primeiro SPFW depois da separação com Duda Nagle, Sabrina afirmou que está feliz e se cuidando.

“Eu crio expectativas, eu tenho sonhos, eu me planejo, mas eu deixo também tudo acontecer de uma forma natural, porque eu gosto também quando a vida surpreende a gente.”

“Estou feliz solteira, feliz me curtindo, sabe? Eu acho que é um momento novo, estou curtindo a Zoe de uma forma muito especial.”

Ainda de acordo com as informações, para a ocasião, a apresentadora usou um conjunto de blazer e calça estampados com flores, em um mood bem tropical. Confira look babado:

Com informações do site gshow

CONFIRA TAMBÉM:

Shakira brasileira? A nova música que revela infidelidade sofrida por cantora sertaneja

Vidente que previu morte de Rita Lee revela como ela passou pelo desencarne

Deus operando junto com os médicos: Preta Gil explica o motivo que falará sempre com aqueles que fazem orações pela sua recuperação

Vídeo mostra mãe dançando descendo até o chão em apresentação de “Dia das Mães” na escola do filho

Roberto Justus ‘quebra o silêncio’ e fala pela primeira vez após polêmica sobre separação motivada por roupas usadas; Adriane Galisteu postou deboche sobre o caso