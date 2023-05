VÍDEO: Andressa Urach exclui conta no OnlyFans e chora ao explicar motivo: “Dor, culpa e peso”

A ex-modelo Andressa Urach fez uma revelação aos seus seguidores na madrugada desta quarta-feira (24). Em vídeo postado no seu canal do YouTube, ela contou que excluiu sua conta no OnlyFans, plataforma de conteúdo adulto, e chorou ao explicar os motivos que a levaram a tomar essa decisão. A ex-miss Bumbum falou sobre o dinheiro “fácil” que ganhava com os conteúdos, mas destacou que com ele vinha muita “dor, culpa e peso” (assista abaixo).

“Agora são 3 horas da manhã. Deus tem falado muito comigo, colocado muito temor no meu coração, arrependimento, e eu não poderia deixar de compartilhar com vocês (...) Eu acabei de excluir a minha conta do OnlyFans. Eu tomei essa decisão, pois Deus tem me incomodado com muitas coisas e eu sei que se eu morrer não vou levar nada. Estou recomeçando com Deus”, explicou ela.

“Me coloquem em suas orações para que eu consiga vencer a mim mesma, vencer a minha carne, vencer o meu eu, vencer os momentos difíceis, vencer todas as tribulações que tenho passado. Eu queria compartilhar com vocês”, continuou a ex-modelo.

Andressa agradeceu pelo apoio dos seus seguidores e destacou que, apesar do dinheiro que obtém na plataforma de conteúdo adulto, enfrenta uma série de problemas na vida pessoal.

“Obrigada por estarem aqui, comigo, no YouTube, muito obrigada, pois sei que tem pessoas que realmente torcem por mim, pessoas com coração lindo, pessoas de Deus, pessoas que mesmo eu sendo doidinha nunca me abandonaram. Sei que tem pessoas que estão firmes aqui comigo. Então eu queria compartilhar esse momento, pois é abrir mão de um dinheiro que é bem simbólico, bem, digamos, rápido, fácil, mas para a alma traz dores, traz culpa, traz acusação, traz peso, e uma vez que você conhece a Palavra, meu Deus, você viver fora da vontade de Deus é torturante”, destacou.

A ex-modelo tinha anunciado sua volta ao OnlyFans em fevereiro deste ano. Em entrevista à revista “Quem”, ela disse na época que faturava cerca de R$ 40 mil mensais com os conteúdos e que não pretendia “voltar à prostituição”. Além disso, ela falou que tem renda de um salão de beleza que montou para o filho, onde ela também trabalha atualmente, e de uma linha de cosméticos que leva seu nome.

Sonho de ser missionária

Andressa relatou que, em 2014, quando foi parar em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após complicações de aplicar hidrogel nas coxas, planejava seguir como missionária na igreja evangélica, mas que acabou não concretizando esse sonho.

“Me sinto como um peixinho morrendo fora do aquário. É assim que me sinto. O que movia a minha alma era o sonho de ser missionária. Quando eu quase morri em 2014, eu falei para Deus que eu iria falar que ele é vivo aos quatro cantos do mundo, e eu me sinto como se tivesse falhado na missão. Mas eu estou recomeçando com Deus, recomeçando com as coisas de Deus, porque é o meu oxigênio. É como se eu não pudesse fazer outra coisa, a não ser falar de Deus, não sei explicar, mas é muito forte. Eu respiro, eu preciso da palavra de Deus”, disse ela.

“Eu sinto a necessidade da palavra de Deus, eu sinto a necessidade do Espírito Santo, se não é como se eu tivesse morrendo, me matando aos poucos. É assim que me sinto. Preciso mais do Espírito Santo mais do que o ar que eu respiro, se não eu enfraqueço. Agora, se eu estou cheia da Palavra, eu transbordo vida, alegria. Sei que é a minha missão. Então me coloque nas suas orações para que eu consiga me reerguer na fé”, concluiu a ex-miss Bumbum.

Andressa Urach e os filhos, Arthur e Leon; ela voltou a viver no RS após separação turbulenta (Reprodução/Instagram)

De volta aos cultos

No começo deste mês, Andressa contou que voltou a frequentar cultos em uma igreja, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Emocionada, ela revelou que foi ao local acompanhada pela mãe e pelo padrasto. “Acabei de chegar, renovada, foi uma reunião abençoada. Como é bom, né, ouvir a palavra de Deus. Estou nas nuvens, leve, depois de uma oração maravilhosa”, disse a ex-modelo.

“O nome da igreja é ‘Ponto de Fé e Amor’, que está começando agora. A primeira [unidade] foi em Uruguaiana e agora estão vindo para Porto Alegre. Nossa, mas foi muito bom. Falaram muito sobre a gente não perder a esperança, pois, enquanto a gente tem vida, tem que ter esperança. Nem sempre as coisas acontecem como a gente gostaria, mas Deus é especialista em mudar tudo”, destacou.

Na ocasião, Andressa chorou ao dizer como o culto tocou em seu coração. “Foi exatamente essa palavra sobre esperança que mexeu muito comigo. A gente nunca pode perder a esperança. A gente nunca pode deixar os pensamentos ruins invadirem a nossa mente. É uma luta constante, diária”, disse.

Andressa Urach se emociona ao contar que voltou a frequentar culto em igreja, em Porto Alegre (Reprodução/YouTube)

A ex-miss Bumbum ainda trava uma briga judicial com a Universal, sua antiga igreja, onde afirma que foi “abduzida” e sofreu “lavagem cerebral” para fazer doações que chegaram a R$ 2 milhões.

Ela também diz que sofreu perdas financeiras por ter sido demitida pela TV Record após deixar a igreja. Assim, queria que entidade lhe pagasse uma pensão mensal no valor de R$ 12 mil até que a ação seja julgada em definitivo.

De acordo com Rogério Gentili, colunista do UOL, a alegação de pobreza de Andressa foi negada pela Justiça e houve a determinação de que ela pague os R$ 14 mil em honorários aos advogados da Universal. Andressa recorreu argumentando que é “pobre” e não tem condições de arcar com os valores sem prejudicar o seu sustento e o da sua família.

Tal pedido foi novamente negado e, na decisão, a desembargadora Walda Pierro, relatora do processo, afirmou que a modelo possui um patrimônio declarado de mais de R$ 900 mil.

“Ademais, é fato público e notório que Andressa é pessoa pública, escritora, modelo, apresentadora de TV e possui canal no YouTube com muitos inscritos, bem como conta com perfil público no Instagram com muitos seguidores, plataforma na qual, inclusive, impulsiona vendas próprias (livros e coleção de roupas, etc) e de terceiros”, escreveu a desembargadora.

O julgamento final do processo ainda não tem nada marcada, mas uma audiência está prevista para junho deste ano. A ex-miss Bumbum ainda não se pronunciou sobre a nova recusa da alegação de pobreza.

