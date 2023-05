SPFW: Jojo Todynho vai desfilar na semana de moda de São Paulo; entenda

Jojo Todynho vai desfilar mais uma vez no São Paulo Fashion Week. Desta vez, a famosa precisou pegar uma carona em um caminhão para chegar na capital paulista e mostrou tudo nos stories do Instagram. Mas, ao chegar na cabeleireira, ela disse que estava pronta para mais uma passarela.

“Não importa como, mas cheguei. Mais um ano de São Paulo Fashion Week (SPFW). Eu vou desfilar pelo Isaac Silva”, disse a cantora, que estreou na edição de 2022.

No desfile de novembro, durante a 54ª edição da São Paulo Fashion Week (SPFW),a famosa apareceu com um look cheio de cor e curtinho. Na passarela, Jojo Todynho estava com um vestido justo, que unia as cores verde, rosa e marrom.

Na SPFW, Jojo Todynho desfilou para a grife Meninos Rei (Reprodução/Instagram)

Ela também ousou ao usar uma maquiagem rosa neon e nos brincos brilhantes, que combinavam com as cores de seu vestido, que faz parte da nova coleção da Meninos Rei, marca baiana criada pelos irmãos Céu e Junior Rocha.

“Eu sempre tive o sonho de desfilar, porque acho lindo. Estou muito feliz, pois é muito importante estar aqui, mostrando nossa força e resistência, tudo que a gente viveu e passa diariamente”, disse Jojo Todynho ao falar sobre sua primeira vez na passarela do São Paulo Fashion Week.

LEIA TAMBÉM: Ao falar sobre racismo, ex-BBB Fred Bruno é detonado nas redes sociais; entenda

O convite feito pelos estilistas para Jojo entra para uma lista importante para a famosa, que em 2022 entrou para das pessoas afrodescendentes mais influentes do mundo, reconhecida pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Pela primeira vez, Jojo Todynho desfila na SPFW (Reprodução/Instagram)

“Ser reconhecida como uma das cem afrodescendentes mais influentes no mundo abaixo dos 40 anos, nas categorias cantora, influencer e apresentadora, é para mim mais do que um reconhecimento público, é sobretudo um carinho de Deus me dizendo que estou no caminho certo e de que Ele é por mim”, afirmou ela.

Nas redes sociais, a famosa também destacou a importância de ser uma mulher afrodescentente: “A cada dia mais eu entendo que antes de ser de Bangu, eu sou de África, sou uma mulher afrodescendente que muito provavelmente nasceria no Continente Mãe se não fosse as mazelas do sequestro da escravidão”.

LEIA TAMBÉM: Record é acusada de dar calote em ‘Deus’ de novela bíblica: ‘Não recebi nenhum centavo’