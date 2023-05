Sonia Abrão critica Gusttavo Lima após atitude com fã no palco: “Já cansou!” Imagem: reprodução Instagram (@gusttavolima)

Sonia Abrão criticou a atitude que Gusttavo Lima teve com fã durante show ocorrido em São Paulo, na cidade de Cajamar.

Durante o programa ‘A Tarde É Sua’ da última terça-feira (23), Sonia disse que a atitude não foi adequada.

Na ocasião, o fã invadiu o palco para cantar com o sertanejo, que permitiu a ação e, de acordo com ela, até presenteou o ‘invasor’.

“Pra que esse tipo de coisa? Nem se for apenas fãs para dar um abraço ou beijo a gente já sabe que isso não pode acontecer. Fã que é fã respeita e não invade espaço né. Fora isso o artista não quer se comportar e quer bancar o bonzinho, o bonitinho e quer fazer a cena pra galera e pode correr risco e pode colocar os outros profissionais que o acompanham no palco em risco. Parece que não pensam gente… Olha, a gente já cansou!”.

A apresentadora continuou às críticas, dizendo que o artista foi hipócrita pois, após o mesmo show, ele teria se negado a falar com um grupo de fãs.

“Valores invertidos, dois pesos e duas medidas. Quem transgride recebe todo o carinho, ajuda, e quem está lá que ganhou promoção e estava esperando o tempo todo para tirar foto com ele, esses ele não quer. A faça me o favor. No mesmo dia?”, questionou.

