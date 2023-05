Saiba quem foram os famosos presentes na pré-estreia de ‘A Pequena Sereia’ em São Paulo

Após uma longa espera, os fãs de ‘A Pequena Sereia’ finalmente receberão os refrescos tão aguardados. O live-action da Disney, que retrata a jornada de uma residente do mar em busca de tornar-se humana, chegará aos cinemas na próxima quinta-feira (25). Mas antes de sua chegada nas telinhas, diversos famosos marcaram presença na pré-estreia que ocorreu em São Paulo, na última terça-feira (23).

A pré-estreia de ‘A Pequena Sereia’, em São Paulo, aconteceu no Shopping JK Iguatemi e trouxe a presença de diversas celebridades. Alguns nomes que prestigiaram o live-action no evento são: Péricles, Manoel Soares, Adriane Galisteu, Fafá de Belém, Fred Nicácio, Sarah Aline, Ricardo Camargo, além de outros famosos. A nova produção da Disney Studios é uma das mais aguardadas pela audiência.

Halle Bailey marca sua estreia no cinema como a protagonista do clássico de conto de fadas, com direito a drama, efeitos subaquáticos e muito musical.

Confira:

Sarah Aline (Divulgação/Brazil News)

Fafá de Belém e família (Divulgação/Brazil News)

Adriane Galisteu (Divulgação/Brazil News)

Ricardo Camargo (Divulgação/Brazil News)

Vitória e Manoel Soares (Divulgação/Brazil News)

Péricles e família (Divulgação/Brazil News)

Sinopse e trailer

‘A Pequena Sereia’ conta a história da sonhadora Ariel, uma sereia com ambições que vão além das profundezas do mar. Considera uma das filhas mais ousadas de Tritão, além de ser a mais nova, Ariel é encantada pelo mundo terreno e acaba se apaixonando pelo príncipe Eric na trama.

Proibida de se envolver com o mundo fora da água, Ariel não mede esforços para seguir seu coração e acaba embarcando em uma aventura perigosa.

Leia mais:

O live-action é estrelado pela cantora e atriz Halle Bailey (grown-ish) como Ariel; Jonah Hauer-King (A Caminho de Casa) como o Príncipe Eric; o vencedor do Tony Award, Daveed Diggs (Hamilton), responsável por dublar Sebastião; Awkwafina (Raya e o Último Dragão) como a voz de Sabidão; Jacob Tremblay (Luca), sendo a voz de Linguado; Noma Dumezweni (O Retorno de Mary Poppins) como a Rainha Selina; Art Malik (Homeland) como o Sir Grimby; com o vencedor do Oscar, Javier Bardem (Onde os Fracos Não Têm Vez), como o Rei Tritão; e a duas vezes com indicação ao Oscar, Melissa McCarthy (Poderia Me Perdoar?; Missão Madrinha de Casamento) como Úrsula.

Assista ao trailer: