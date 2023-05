Rodrigo Simas diz que utilizava da heteronormatividade com medo de perder trabalhos como galã

Após assumir sua bissexualidade publicamente, Rodrigo Simas (31) disse que ficou surpreso com a repercussão positiva da notícia, e que isso o deixou mais leve.

Em entrevista à revista Quem, o ator revelou que utilizava da heteronormatividade com medo de perder trabalhos e a fama de galã. Contudo, a terapia o ajudou com o autoconhecimento.

“Foi um momento em que eu fiquei muito feliz, porque sou o que sou. Trabalho na terapia para isso. Esse processo de autoconhecimento vem de uma construção de anos. A resposta das pessoas nas redes sociais foi bem positiva. Às vezes, a especulação é muito mais alvoroçada do que quando chego e falo: é isso. As pessoas acalmam e te respeitam”, explicou.

O ator também comenta sobre o impacto que a declaração teve na sua vida, e diz que se assumir não foi planejado.

“Foi uma entrevista maravilhosa que dei ao Extra e não me planejei de contar nada sobre minha sexualidade. Mas acho que é um momento mais maduro da minha vida. Já fiz 31 anos e cada um tem seu momento. Falar sobre isso agora, quando me perguntaram, me deu alívio enorme, misturado com prazer e orgulho de quem eu sou”

Mesmo após a declaração, Simas não concorda com a obrigação de expor a sua orientação sexual.

“Nunca entrei nessa de ter que me posicionar. A gente ainda vive em um mundo de muitos rótulos e, infelizmente, de muito preconceito, homofobia, bifobia, a galera marginalizando as travestis. Entendo que todas essas questões a comunidade tenta se defender, mas nós temos que parar de colocar como tabu. A gente precisa se posicionar, mas cada um no seu tempo. A gente só é, simplesmente vivendo sua vida. É triste quem julga este lugar”.

