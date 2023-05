‘Papo de comadre’: Patrícia Poeta arruma ‘amiga’ na plateia do Encontro

Patrícia Poeta sempre falou muito bem da plateia que acompanha o Encontro ao vivo dos estúdios da Globo em São Paulo. Mas, a apresentadora não esperava que iria arrumar uma amiga durante o programa desta quarta-feira (24).

Durante o programa ao vivo, a famosa sempre caminha no meio da plateia e busca interagir com as pessoas. No entanto, logo no começo do matinal, durante uma reportagem sobre o preço da gasolina, uma anônima comentou que em sua cidade o valor ainda estava salgado.

Depois do intervalo, Patrícia Poeta retornou sentada no chão e ao lado de sua nova amiga no Encontro: “Vamos aproveitar que você está muito participativa hoje, quase uma comentarista. Você gosta de café?”, disse a apresentadora, que estava muito à vontade com a situação.

A quebra de protocolo aconteceu para celebrar o Dia Nacional do Café, que é comemorado nesta quarta-feira (24): “Nem me fala, né? Eu tô adorando, você está comentando todos os assuntos. Deixa eu sentar aqui”, confessou a famosa, que parecia estar conversando com uma grande amiga.

Na sequência, a contratada da TV Globo chamou a repórter Luana Assiz, que acompanhava a Feira de São Joaquim, maior feira livre da Bahia, em Salvador.

Após este momento com quem vai acompanhar o programa ao vivo nos estúdios da Globo em São Paulo, Patrícia voltou ao sofá da atração para participar do quadro Bem-Estar, comandado pela jornalista Michelle Loreto.

No Twitter, alguns fãs aproveitaram a deixa da “amiga” da apresentadora para comentar: “Parabéns Globo, nunca que na Record TV iria ter uma pessoa com suas roupas de religião conversando assim”, destacou um perfil.

É importante lembrar que Patrícia Poeta é sempre assunto nas redes sociais por diversos motivos e o carinho com o público que vai ao Encontro é um deles. Diariamente, a famosa afirma que todos acordaram cedinho e que são muito carinhosos com todos no programa da TV Globo.

