Pai de primeira viagem: Nasce a filha do apresentador Thiago Oliveira, do É de Casa

Patrícia Poeta e Manoel Soares longe um do outro; veja o futuro do apresentador (Reprodução/Globo)

Thiago Oliveira, que pode ser um dos substitutos de Manoel Soares no Encontro com Patrícia Poeta, anunciou nesta semana que Ella chegou ao mundo. Pelas redes sociais, o apresentador da Globo disse que a filha nasceu segunda-feira (22).

A pequena é sua primeira herdeira com Bruna Matuti e já está recebendo muito carinho dos fãs e dos amigos do famoso, que atualmente está no comando do programa semanal É de Casa, na TV Globo. Nos comentários, alguns seguidores mandaram felicidades para a família e ou afirmaram que estavam apaixonados pela bebê.

Famosos como Fred Bruno, Rita Batista, Ticiane Pinheiro, Carla Diaz e Sabrina Sato deixaram mensagens carinhosas.

“Foi a madrugada mais emocionante das nossas vidas. É um sentimento que explode dentro de nós, um amor difícil de descrever! Filha, você é tão linda! Estamos apaixonados por você. Seja bem vinda Ella”, legendou o casal, que compartilhou as fotos no Instagram.

Thiago Oliveira no olho do furacão na Globo

Enquanto Manoel Soares e Patrícia Poeta seguem no comando do Encontro, nos bastidores do programa muita coisa está acontecendo para que os haters parem de criticar a postura da dupla nas redes sociais.

Uma das mudanças envolve Thiago Oliveira, que atualmente está no É de Casa, mas pode ser chamado para o programa diário. Além disso, há quem diga que Manoel Soares deixará a atração em breve, depois das férias de Patrícia, em julho.

Até o momento, nem a Globo e nem Thiago Oliveira comentam sobre o assunto, que deve fazer parte de uma grande reformulação do Encontro com Patrícia Poeta, que é um das maiores audiências da manhã, alcançando oito pontos em média.

