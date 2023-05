Não apenas infidelidade: mais detalhes sobre o que Kate Middleton sofre ao lado de William

Kate Middleton e o príncipe William serão os próximos monarcas do Reino Unido, por isso o casal está sob os olhos do público e seus passos são observados com uma lupa. No entanto, deixando de lado sua posição real, eles são um “casal comum” com diferenças distintas.

Desde 2019, a princesa de Gales lida com rumores de infidelidade do filho mais velho da princesa Diana e do rei Charles, após vazarem fotos dele com a marquesa e ex-modelo Rose Hanbury. No entanto, as realezas não se posicionaram sobre os rumores.

Nos últimos meses, o assunto da suposta traição voltou à tona e, além disso, diversos meios de comunicação britânicos garantem que Middleton chegou a um acordo com o pai de seus filhos, “permitindo a infidelidade a troco de preservar sua posição como rainha e a estabilidade dela e dos filhos: George, Charlotte e Louis (9, 8 e 5 anos respectivamente)”.

Comportamentos de William que Kate Middleton tem que suportar

A suposta relação extraconjugal não seria a única tensão que Kate teve de suportar, já que William aparentemente herdou o “mau temperamento” de seu pai, segundo uma fonte próxima à família real. No entanto, eles garantem que, apesar dos confrontos que tiveram, continuam superando os obstáculos e Kate ajuda o marido a lidar com isso.

“Eles têm brigas. Não é um casamento perfeito. Eles têm lutas fabulosas. Mas, enquanto alguns casais brigam e jogam vasos, William e Kate jogam almofadas um no outro. Ela sempre se mantém sob controle... Kate pode parecer uma pessoa muito calma e William também. Mas nem sempre é verdade”, publicou o jornal britânico Us Weekly.

Da mesma forma, outra fonte teria confessado ao jornal que o drama envolvendo o príncipe Harry e Meghan Markle aumentou suas disputas: “Eles tiveram seus altos e baixos ao longo dos anos. Eles discutem como a maioria dos casais e recentemente estão sob pressão para lidar com o drama em torno do príncipe Harry”.

No meio de tantas suposições referentes ao casal de Gales, tanto Kate, quanto William continuam a desempenhar as suas obrigações dentro da monarquia, aprecendo sempre sorridentes em eventos reais.

