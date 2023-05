Morre uma lenda: assessor confirma morte de Tina Turner, a rainha do Rock n’ Roll

Foi confirmada na tarde desta quarta-feira, 24 de maio, a morte da cantora Tina Turner aos 83 anos.

Conforme informações da CNN, a morte da cantora foi relatada por um de seus assessores ao site Sky News. Até o momento, não se sabem informações sobre a causa da morte de Tina.

Considerada uma das rainhas do Rock ‘n’ Roll, Tina fez sucesso ao lado de seu ex-marido, Ike Turner, morto em 2007 após uma overdose de cocaína. Com um relacionamento conturbado e repleto de violência, Tina se divorciou de Ike e seguiu carreira solo nos anos 1980.

Com sucessos como “What’s Love Got to Do with It” e “(Simply) The Best”, Tina foi considerada uma das vozes mais potentes da música na época.