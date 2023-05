Missão Impossível: Shakira faz pedido a Tom Cruise após insistência do ator por romance

No início do mês, Tom Cruise e Shakira foram vistos curtindo a Fórmula 1 e fotos e vídeos viralizaram nas redes sociais, dando asas à especulação de um possível novo casal, já que ambos estão solteiros.

E, desde o encontro do ator com a cantora colombiana, seria seguro dizer que a estrela de Missão Impossível ficou “absolutamente hipnotizada” por ela, principalmente após ser noticiado que ele enviou flores para ela no dia seguinte. Além de uma fonte próxima ao ator, confirmar o boato ao site Page Six, afirmando que Tom Cruise está “extremamente interessado em Shakira”.

No entanto, o jornal britâncito The Mirror, afirmou que Shakira está “focada em sua família” e “não tem tempo para namorar” após a sua separação traumatizante e polêmica do ex-jogador, Gerard Piqué, no meio do ano passado.

Outra fonte disse à Heat Magazine que a cantora está “implorando para ele [Tom] parar de flertar com ela” e que até pediu para ele deixá-la em paz.

“[Shakira] não quer envergonhá-lo ou aborrecê-lo, mas não há atração ou romance da parte dela - ela estava apenas sendo amigável. Ela está lisonjeada, mas não está interessada”, continou a fonte, reforçando ainda que a cantora também transmitiu “educadamente” a mensagem a Tom Cruise de que “não deseja encontrar o amor tão cedo, após uma série de desgostos”.

Shakira y Tom Cruise en el gran premio de Miami. Ahora sí Shakira en modo celebridad. pic.twitter.com/D3m4apvg9w — Shakira World 🌍 (@shakiracarla) May 7, 2023

Apesar de saber disso, o galã de Hollywood continua se sentindo “bobo” depois de se encontrar com Shakira, segundo outra fonte próxima ao ator, com um sentimento que lembra “como ele agiu” durante seu relacionamento com a ex-esposa, Katie Holmes.

Quanto a Shakira, a cantora ainda está se recuperando do término com Piqué, em Miami, a quilômetros de distância do pai de seus dois filhos, com quem compartilhou a vida por quase 12 anos.

