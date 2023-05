‘Mente sã num corpo são’: Paola Carosella revela rotina de exercícios na web

Paola Carosella é muito conhecida por suas receitas, restaurantes e também programas na TV. Mas, fora dos estúdios do Alma de Cozinheira, programa que apresenta no canal fechado GNT, a famosa também procura manter uma vida fitness.

Pelas redes sociais, a apresentadora costuma compartilhar parte da sua rotina de cuidados com o corpo e mente: “Comer bem, beber água, dormir bem, nos movimentar... é o básico”, disse ela, durante uma entrevista ao GShow.

Paola Carosella comanda o Alma de Cozinheira no GNT (Reprodução/Globo)

Paola ainda afirma que é fundamental cuidar de si: “A gente esquece muitas vezes disso [de cuidar], como se fosse possível ter outro corpo. Não é! É fundamental cuidar da gente”, pontuou a cozinheira.

Por fim, Paola Carosella conta que mesmo com todas as suas funções, manter a mente e o corpo em equilíbrio é algo fundamental: “Uma mente sã num corpo são, é isso. Nem sempre conseguimos lembrar que somos o nosso corpo e a forma como o tratamos. Muitas vezes pedimos e exigimos muito mais do que ele pode dar - eu sou um pouco workaholic, dou muita atenção às vezes às necessidades dos outros por cima das minhas”, revelou a chef de cozinha.

Paola Carosella relembra do MasteChef Brasil

Em uma entrevista ao podcast Canal Short, Paola contou que tinha um certo preconceito com chefs que apareciam na TV, mas aceitou o desafio de ser jurada do reality show gastronômico, que se passa em vários países: “Eu entrei no MasterChef e não tinha a mínima ideia do que eu estava fazendo. Entrei porque adoro desafios, mas eu entrei com muito medo”, disse ela.

Vitor B. apresenta sua massa para Paola Carosella | Carlos Reinis / Band

Na entrevista, ela conta que sempre foi muito Chef nerd, por sempre estar no restaurante e ficar na cozinha o tempo todo: “Um chef de cozinha na TV, um cozinheiro na TV, era mal visto pelos meus colegas e por aqueles que ficam monitorando o que os chefs de cozinha fazem, porque você não tá mais na cozinha do seu restaurante, você está em outro lugar, na TV”.

Paola Carosella também disse que sofreu durante as primeiras temporadas do MasterChef Brasil e se classificou como mecânica: “O primeiro ano para mim foi um incômodo. Eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo. Eu estava fazendo um papel que era mais dirigido pelo diretor do programa e eu estava muito insegura das críticas. Eu apanhei para caramba”.

