“Menina dos meus olhos”: Grazi Massafera e Cauã Reymond celebram aniversário de Sofia

Os pais babões Grazi Massafera e Cauã Reymond não se contiveram em suas redes sociais ao falar do aniversário da filha, Sofia, que completou 11 anos nesta terça-feira, com festa e direito a bolo.

“Ela não para de crescer. Maior Amor do mundo”, disse o ator, que no momento grava a novela Terra e Paixão, na Globo.

A festa teve a participação dos pais e amigos mais íntimos da jovem e teve como tema o grupo de K-pop Blackpink, do qual Sofia é fã apaixonada.

Em suas redes sociais, Grazi também falou sobre o aniversário da única filha. “Hoje o dia dela o maior amor desse mundo ! Ela me transforma a menina dos meus olhos inteligente, generosa bem humorada teu sorriso é festa no meu coração. Sofia 11 anos!”, disse a atriz, ao lado de fotos de Sofia com o pai e com ela e um breve vídeo mostrando o bolo da aniversariante.

Amigos dos atores também se manifestaram nas redes para desejar felicidades à pequena, entre eles a ex-mulher de Cauã, Mariana Goldfarb. Em suas redes, a ‘ex-madrasta’ deixou um recado carinhoso para Sofia. “Seu dia de nascimento se tornou também um dos meus dias favoritos. Te amo! Feliz aniversário”, disse ela.

Cauã e Mariana se separaram no final de abril e foi anunciado oficialmente pela modelo, depois confirmado pelo ator, pelas redes sociais, onde Mariana falava em encerrar um ciclo em sua vida.

“Ciclos se iniciam e se encerram. E o ciclo da minha vida ao lado do Cauã se encerrou. Saio de tudo isso muito consciente do que aprendi nesses anos de relacionamento. Tenho as melhores trocas aqui, então senti que deveria também compartilhar isso, afinal de contas, nossa vida não é feita só de coisas boas. Não vou comentar mais a respeito, é um momento delicado então peço, por favor, que tenham muita empatia pelo meu silêncio sobre esse assunto. Em breve trago aqui muitas coisas que estão por vir”, escreveu.