Maíra Cardi e Thiago Nigro somem das redes sociais e seguidores se preocupam

Os fãs e seguidores do casal Maíra Cardi e Thiago Nigro ficaram preocupados com a mudança repentina de perfil do casal nas redes sociais. Antes muito ativos nas redes, os dois deixaram de interagir com os seguidores nos últimos dias e causaram uma série de preocupações.

No entanto, segundo o portal Metrópoles, os dois tem um bom motivo para estarem afastados das redes sociais no momento.

Conforme informações da coluna LeoDias, o coach de finanças revelou que o afastamento das redes sociais foi uma decisão pessoal e profissional para os dois “poderem se conectar”.

Atualmente, Thiago e Maíra estão na cidade de Boston, Estados Unidos, onde marcam presença em um evento realizado por um amigo em comum.

“Aproveitamos para poder ficar um pouco mais juntos, em especial agora que estamos em Boston para participar de um evento de amigos próximos”, revelou Thiago.

O descanso é importante

Ainda em entrevista, Thiago, também conhecido como Primo Rico, revelou que momentos de descanso e afastamento são necessários até mesmo para aqueles que trabalham com as rede sociais.

“Nós que trabalhamos nas redes sociais às vezes precisamos de um tempo só nosso. Sobre nós, (casal) nunca estivemos tão bem, e não vemos a hora de chegar o casamento. Estamos muito felizes”, afirma.

Juntos publicamente desde março, Thiago e Maíra anunciaram o noivado no mês de abril durante uma viagem à Israel.

Pouco tempo depois, o casal revelou que vai subir ao altar ainda neste ano, em Agosto. A celebração deverá acontecer em um hotel localizado nas montanhas, lugar onde Maíra afirmou “se sentir mais perto de Deus”.

Na ocasião, eles ainda revelaram que precisaram alterar os planos de sua lua de mel. “Queríamos ir para o Japão, mas as cerejeiras florescem em abril. Então mudamos e vamos passar a lua de mel na Grécia”.

