Maiara & Maraisa emocionam público com nova turnê: ‘Está no lugar da Marília Mendonça’

O show da dupla sertaneja Maiara & Maraisa, realizado na noite desta terça-feira (23), em Goiânia, contou com uma presença especial no palco. Ao longo da apresentação, Dona Ruth, mãe da cantora Marília Mendonça, foi convidada a subir no palco.

Conforme informações da Quem, a participação de Dona Ruth foi realizada durante a apresentação feita pela dupla na Pecuária de Goiânia e faz parte da turnê “Identidade”, que leva o nome do álbum ao vivo gravado pela dupla em novembro de 2022, um ano após a morte de Marília, que era uma grande amiga das cantoras.

Entre as faixas que compõe o álbum está ‘Nunca’, uma composição inédita de Marília Mendonça com Dom Vittor, João Gustavo e Matheus Araújo.

Após a presença de Dona a Ruth no palco, diversos vídeos foram compartilhados nas redes sociais com a reação da mãe da Rainha da Sofrência.

“Foi uma mistura de sentimento. O show tá lindo, eu tava com saudades delas... Eu senti saudade da Marília com elas. Eu tô muito emocionada em ver vocês cantando a voz da Marília, aqui dando forças pra elas, a casa cheia, isso me emocionou muito! Obrigada, gente, obrigada! Eu tô muito feliz”.

Fãs emocionados

Com a presença de Dona Ruth no palco, os fãs e as cantoras se emocionaram e foram às lágrimas com as palavras da mãe de Marília, morta em novembro de 2021 após um acidente aéreo.

A gente sente muita saudade da Marília com elas! pic.twitter.com/wde3UJJca6 — Drive Maiara e Maraisa (@DMaiaraeMaraisa) May 24, 2023

Nas redes sociais, os fãs das cantoras não deixaram de compartilhar o momento emocionante e dividiram seus depoimentos sobre o momento, relembrando inclusive o posicionamento de Marília que, ao cantar com a dupla, ficava entre as duas para abraçá-las ao mesmo tempo.

“A Marília se posicionava no meio porque ela abraçava a Maiara e a Maraisa”, comentou uma fã.

“Onde estiver Maiara e Maraisa, para sempre e em todos os cantos do Brasil e do mundo, sempre vai estar Marília Mendonça”, comentou outra fã emocionada.

Leia também: Fãs mostram o que fizeram no túmulo de Marília Mendonça e vídeo divide opiniões nas redes sociais