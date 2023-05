Kate Middleton se recusa a quebrar protocolo real quando questionada por fã da realeza

Se você acompanha a realeza, você provavelmente já ouviu o termo “protocolo real” muito usado quando um membro da família real britânica vai a um evento ou sai em um passeio. Mas o que isso realmente significa? Sempre que a realeza está fora de casa, há um conjunto de regras que eles e as pessoas com quem entram em contato devem seguir.

Kate Middleton, de 41 anos, quebrou o protocolo real muitas vezes, seja tirando uma selfie com um fã ou usando um tom de esmalte não “recomendado”. No entanto, havia uma regra estrita que a princesa de Gales não poderia quebrar durante um passeio recente.

Ontem de manhã, a princesa Kate surpreendeu um grupo de alunos da escola no Chelsea Flower Show, em Londres. Enquanto estava sentada no jardim da Royal Entomological Society, a princesa de Gales ajudou crianças do ensino fundamental a nomear e desenhar insetos como parte de uma atividade.

Durante o passeio, Kate foi questionada por um grupo de estudantes se ela poderia autografar os seus desenhos, mas a realeza teve que recusar educadamente porque ela estaria quebrando uma regra muito importante - que está fora de seu controle.

“Não consigo escrever meu nome”, disse a princesa real, de acordo com a revista People. “Mas eu sei desenhar”, continuou.

Como presente especial, a princesa Kate decidiu desenhar em um pedaço de papel uma flor, uma árvore e um lago para três alunos. De acordo com a revista, quando ela foi questionada por que ela não poderia dar seu autógrafo, ela simplesmente explicou: “Meu nome é Catherine. Não tenho permissão para escrever minha assinatura, é apenas uma dessas regras”.

Aparentemente, algumas regras reais realmente não devem ser quebradas.

Leia também: