Georgina Rodríguez, parceira de Cristiano Ronaldo, se empenha em bachata e mostra todo seu gingado de salto alto

Georgina Rodríguez tem se empenhado cada vez mais em suas aulas de dança, iniciadas recentemente. A modelo, de 29 anos de idade, compartilhou mais um registro em suas redes sociais, nesta quarta-feira (24), em que surge demonstrando seus passos em uma nova dança.

A parceira de Cristiano Ronaldo publicou um story no Instagram em que se dedica à bachata usando sandália de salto alto, ao lado de sua professora com os movimentos do ritmo. O estilo de dança é originalmente da República Dominicana e tem se popularizado cada vez mais.

Além da bachata, Georgina Rodríguez também se propôs a fazer aulas de twerk, um rebolado derivado de raízes do hip-hop e funk. A famosa se dedicou a aprender os passos recentemente e tem encantado os seguidores com a nova atividade. Desde então, compartilha o desenvolvimento com seus quase 50 milhões de seguidores nas redes sociais.

Já na última terça-feira (23), a influenciadora digital também não poupou registros de sua prática. Acompanhada de professores, a modelo se mostrou empenhada por mais uma vez, além de explorar todo seu gingado por meio das atividades.

Dona do movimento: Georgina Rodríguez, parceira de CR7, mostra que tem gingado e registra aula de dança (Reprodução/Instagram)

Filha de Georgina Rodríguez se declara para mãe

Na última quinta-feira (18), a manhã na casa do craque Cristiano Ronaldo foi cheia de emoção. Embora o jogador não estivesse presente para o café, sua família passou por um momento tocante em volta da mesa.

Georgina Rodríguez, parceira de Cristiano Ronaldo, se encanta com declaração da filha: ‘É a melhor’ (Reprodução/Instagram)

Georgina Rodríguez compartilhou um vídeo emocionante em que sua filha, Alana Martina, de cinco anos de idade, se declara enquanto estão reunidos na mesa.

Derretida com a fala da filha, Georgina não hesitou em publicar um story para seus quase 50 milhões de seguidores no Instagram. Enquanto estavam à mesa com Alana e os irmãos, os gêmeos Mateo e Eva, a modelo recebeu uma declaração apaixonante da pequena.

Confira a declaração: Georgina Rodríguez, parceira de Cristiano Ronaldo, se encanta com declaração da filha: ‘É a melhor’