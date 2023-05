‘Esta Barbie é carioca’: Marina Ruy Barbosa entra na onda Barbie e encanta em Cannes

Marina Ruy Babosa saiu de Cannes direto à Barbieland em novo post nas redes sociais. A tendência Barbiecore está com tudo e a atriz de 27 anos fez questão de entrar na onda Barbie e postar um look todo rosa, remetendo à boneca mais falada e famosa do mundo.

O visual foi utilizado para a divulgação da nova escova de cabelo da marca Tangle Teezer em parceria com a marca Barbie, em um evento que aconteceu nesta terça-feira, 23 de maio, em Cannes. Para a divulgação, Marina postou: “Essa Barbie é carioca! Nos divertimos muito na collab @tangleteezerus x @barbie em Cannes 💘 essa escova de cabelo é um sonho #BarbiexTangleTeezer”.

Além da publicidade, a atriz também posou um carrossel de fotos mais tarde com um vestido da marca Magda Butrym com a tendência do momento, de flores em 3D e uma sandália também rosa, mas transparente, com amarração na canela, da marca Amina Muaddi.

Na legenda do carrossel, Marina ousou e postou: “I’m your Barbie today”, que em português ficaria: “Eu sou a sua Barbie hoje”. E quem não quer essa Barbie carioca, não é mesmo?

Para completar o visual, Marina estava com um óculos na Dior e cabelos soltos arrasando no novo corte.

Marina está deslumbrante esta semana em Cannes

Marina participou do evento ‘Better World Fund Gala Dinner’, promovido pela ONU e pela UNESCO com um vestido de conto de fadas na segunda-feira, 22 de maio, em Cannes e arrancou suspiros por onde passou.

No evento de domingo, 21 de maio, a atriz já havia chamado a atenção no tapete vermelho do 76º Festival de Cannes. Para a ocasião, Marina optou por um vestido preto com transparência e joias da marca Choppard.

