Dani Calabresa diz que Globo comprovou assédio de Marcius Melhem, que rebate acusação

Dani Calabresa (41) declarou durante uma entrevista que a Rede Globo comprovou que ela foi assediada por Marcius Melhem (51).

Durante conversa no podcast ‘Quem Pode, Pod’ da última terça-feira (23), a apresentadora disse que a emissora investigou, comprovou as acusações e resolveu.

“A empresa viu que é inadmissível, investigaram, comprovaram, resolveram, graças a Deus”. O ator foi demitido em 2020, mas não citou o caso de assédio.

A investigação começou no final de 2019, após Marcius Melhem ser denunciado por assédio por Dani e outras sete mulheres.

De acordo com o Splash, o site entrou em contato com a defesa de Melhem, que se defendeu dizendo que Calabresa “mente desde o início e sua calculada vingança já está muito clara para todos. Segue mentindo agora tentando dizer que a TV Globo demitiu Marcius Melhem por assédio na semana em que vem a público um documento em que a própria Globo diz à Justiça, com todas as letras, que não comprovou assédio nenhum”.

LEIA TAMBÉM: Anitta fará show na final da Liga dos Campeões 2023

Dani Calabresa disse que “todo assediador, abusador, tem a mesma estratégia de culpar as mulheres”. “Ela ria, mas essa ela tava bêbada, ela deu mole, mas essa eu peguei’, como se alguma dessas coisas descredibilizasse assédio.”

A apresentadora disse que tomou coragem de denunciar o ex-diretor após perceber que “estava afundando”.

“Tem coisas que a gente só mexe quando não tem mais opção. Não dá pra ir trabalhar chorando. Eu não conseguia passar o crachá na portaria 3, só me via feliz saindo da empresa. Se tornou uma situação insuportável e insustentável.”

Calabresa chegou a pensar em pedir demissão da Globo e desistir da carreira, mas contou com a ajuda de uma amiga para se recuperar.

“A Maria Clara Gueiros pegou na minha mão e quis dizer ‘você não tá louca’, porque a gente normaliza tantos comportamentos bizarros, inadmissíveis, que às vezes a gente não entende o que é machismo e o que é assédio, porque é meio normalizado o homem ser tarado.”

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Sorridente e feliz, filha de Paulo Cupertino, Isabela Tibcherani, aparece soltando a voz e impressiona; assista

⋅ Não-monogâmico, Caio Blat é visto com sobrinha de Roberta Close

⋅ “Faltam 10″: Preta Gil compartilha com fãs rotina de tratamento com radioterapia